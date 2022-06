Les pays du Commonwealth pourraient apprendre des efforts de réconciliation du Canada, selon le prince Charles

Les tentatives continues, souvent douloureuses, de réconciliation nationale du Canada impliquant les communautés autochtones et non autochtones ont été présentées comme un exemple à considérer par les autres pays du Commonwealth, car bon nombre des 54 nations acceptent leur propre passé.

Les paroles de louanges sont venues du prince Charles, l’héritier du trône britannique qui a récemment fait une tournée au Canada et a déclaré qu’il était reparti profondément touché par ceux qui étaient engagés dans le processus de réconciliation.

Il s’est exprimé vendredi lors de la séance d’ouverture de la première réunion des dirigeants du Commonwealth en quatre ans, qui se tient au Rwanda, un pays qui lutte toujours pour faire face à l’horrible génocide de la minorité tutsie au printemps et à l’été 1994 – une effusion de sang d’inspiration ethnique qui a coûté la vie à 800 000 personnes.

Dans son discours, le prince Charles a réfléchi à la fois à l’avenir et au passé du Commonwealth, exhortant les nations à réfléchir à ce qui se passe au Canada.

Reconnaître les torts du passé

“Pour libérer le pouvoir de notre avenir commun, nous devons également reconnaître les torts qui ont façonné notre passé”, a déclaré le prince de Galles. “Beaucoup de ces torts appartiennent à un âge plus précoce avec des valeurs différentes et, à certains égards, moindres.”

Charles et sa femme Camilla ont passé trois jours au Canada le mois dernier, une tournée pour célébrer le jubilé de platine de la reine Elizabeth, et il a déclaré que la conversation nationale en cours dans le pays était une tentative de “réfléchir honnêtement et ouvertement à l’un des aspects les plus sombres de l’histoire”. “

C’est quelque chose que les autres nations devraient noter, a-t-il dit.

« Aussi difficile que puisse être cette conversation, les gens de partout au Canada l’abordent avec courage et un engagement inébranlable, déterminés à jeter les bases du respect et de la compréhension sur lesquelles un avenir meilleur peut être construit », a déclaré Charles.

“Il me semble qu’il y a des leçons à tirer de cela pour notre famille du Commonwealth.”

Les remarques sont importantes, d’autant plus que certains pays du Commonwealth – notamment la Jamaïque et l’Australie – envisagent de couper leurs propres liens avec la monarchie et de devenir des républiques – ce que Charles dit dépend d’eux.

“Je veux dire clairement, comme je l’ai déjà dit, que l’arrangement constitutionnel de chaque membre, en tant que république ou monarchie, relève uniquement de la décision de chaque pays membre”, a déclaré le prince.

“Le bénéfice d’une longue vie m’apporte l’expérience que des arrangements comme ceux-ci peuvent changer calmement et sans rancune.”

Lorsqu’il s’est exprimé à la Barbade après la fin officielle de ses relations avec la monarchie, Charles a déclaré que “le partenariat étroit et de confiance entre les membres du Commonwealth, nos valeurs communes et nos objectifs partagés” ne doivent jamais être oubliés.

“Alors que nous luttons ensemble pour la paix, la prospérité et la démocratie, je tiens à reconnaître que les racines de notre association contemporaine se sont enfoncées profondément dans la période la plus douloureuse de notre histoire”, a déclaré Charles. “Je ne peux pas décrire la profondeur de mon chagrin personnel à la la souffrance de tant de personnes.”

Reste à savoir si le message résonnera, car plusieurs anciennes colonies britanniques – et séparément le pays hôte – luttent contre les droits de l’homme et les critiques des défenseurs.

Et il y a eu des absences notables

Les dirigeants d’Afrique du Sud, d’Australie, du Pakistan et de Nouvelle-Zélande ne sont pas à Kigali pour la rencontre. L’Indien Narendra Modi – chef de la nation la plus peuplée du Commonwealth – ne soulève pas non plus de questions sur la pertinence de l’organisation pour ces pays.