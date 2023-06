Les pays donateurs se bousculent pour trouver des milliards de dollars de financement pour l’aide syrienne

BRUXELLES (AP) – Les pays donateurs du monde entier se sont précipités jeudi pour trouver des milliards de dollars pour étendre leur engagement d’aide à des millions de Syriens qui ont été battus par la faim, la pauvreté, la guerre civile et un tremblement de terre massif.

Au milieu des besoins pressants à travers le monde, de l’Ukraine au Soudan, la conférence annuelle des donateurs organisée par l’Union européenne à Bruxelles a encore plus de connotations politiques alors que le président syrien Bashar Assad revient lentement du statut de paria international au courant dominant régional. Trouver de l’argent sonnant, cependant, reste la clé.

« Mon appel est simple : Aidez-nous à aider le peuple syrien. Nous demandons 11,1 milliards de dollars, notre plus gros appel au monde », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. « Nous n’avons pas de temps à perdre. »

Le financement de la conférence aidera à fournir une aide aux Syriens dans ce pays déchiré par la guerre et à quelque 5,7 millions de réfugiés syriens vivant dans les pays voisins, en particulier la Turquie, le Liban et la Jordanie.

Mais pour les pays frappés par des difficultés économiques, une flambée de l’inflation qui a nui aux pauvres même dans les pays les plus riches et la situation apparemment désespérée qui s’éternise dans le conflit de 13 ans en Syrie, l’argent est de plus en plus difficile à trouver.

Guterres a déclaré qu’en raison de la crise de financement, il faudrait des réductions drastiques de l’aide pour les 5,5 millions de personnes en Syrie qui ont reçu une aide alimentaire.

« Notre aide en espèces s’épuisera pour deux millions et demi de Syriens le mois prochain seulement », a déclaré António Guterres, la qualifiant de « priorité numéro un ».

La crise frappe également les pays voisins qui accueillent quelque 5,7 millions de réfugiés et font face à leurs propres crises économiques. Certains disent que leur soutien aux réfugiés pourrait changer à la lumière de toute restriction financière.

Le ministre des Affaires étrangères Ayman Safadi de Jordanie, qui accueille environ 1,3 million de Syriens, a déclaré que « la gestion du fardeau des réfugiés est un partenariat entre les États donateurs et les États hôtes. Si les États donateurs ne peuvent pas jouer son rôle, il ne peut pas s’attendre à ce que les États hôtes le fassent également.

La conférence des donateurs intervient à un moment politiquement précaire. Assad a récemment reçu une importante bouée de sauvetage politique avec le retour de la Syrie dans la Ligue arabe. Plusieurs pays voisins de la Syrie, dirigés par l’Arabie saoudite, ont eu des pourparlers avec elle pour résoudre la crise sécuritaire et économique actuelle du pays déchiré par la guerre, dans l’espoir que cela conduirait à des retours massifs de réfugiés.

Cependant, Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l’UE à 27, a insisté sur le fait que le bloc ne changerait pas sa politique envers Assad, y compris le maintien des sanctions contre son régime. « Nous ne sommes pas sur la même ligne que la Ligue arabe. C’est clair », a déclaré Borrell. Il a toutefois ajouté qu’il serait intéressé par ce que la ligue pourrait réaliser avec sa nouvelle position.

La conférence intervient après qu’un tremblement de terre meurtrier de magnitude 7,8 a secoué de vastes étendues de la Syrie en février, aggravant encore sa misère. La Banque mondiale a estimé à plus de 5 milliards de dollars les dommages causés par le tremblement de terre qui a détruit des maisons et des hôpitaux et paralysé davantage les mauvaises infrastructures d’électricité et d’eau de la Syrie.

Lors de la conférence de l’année dernière à Bruxelles, les donateurs ont promis 6,7 milliards de dollars, soit des milliards de moins que l’appel de 10,5 milliards de dollars de l’ONU, répartis presque également pour aider les Syriens à l’intérieur du pays et les réfugiés.

Un nouveau total des promesses de dons des 57 nations et 30 organisations internationales participant à la conférence est attendu tard jeudi ou vendredi.

Chehayeb a rapporté de Beyrouth.

Raf Casert et Kareem Chehayeb, The Associated Press