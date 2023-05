Les pays divisés sur les négociations des Nations Unies sur un traité pour lutter contre «l’aggravation de la crise des plastiques» | Actualité Climatique

Des pourparlers sur un traité juridiquement contraignant sur les plastiques sont en cours à Paris – il est décrit comme une « opportunité unique » de s’attaquer à une crise « qui s’aggrave » au milieu des craintes que les objectifs des pays soient trop éloignés avant une échéance qui approche à grands pas .

Les militants ont intensifié la pression sur le gouvernement pour obtenir un résultat ambitieux des négociations des Nations Unies sur un traité mondial sur le plastique, en diffusant un message sur les chambres du Parlement la semaine dernière disant : « Il est maintenant temps d’agir ».

L’humanité produit plus de 430 millions de tonnes de plastique par an, dont les deux tiers sont des produits à vie courte qui deviennent rapidement des déchets, polluant l’océan et s’infiltrant parfois même dans la chaîne alimentaire humaine, a déclaré le Programme des Nations unies pour l’environnement en avril.

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques, les déchets plastiques devraient presque tripler d’ici 2060, dont moins d’un cinquième recyclés.

Le Royaume-Uni est le deuxième plus grand pollueur de plastique par habitant, après les États-Unis, selon une étude de 2020, et les progrès sur les programmes de retour promis pour encourager le recyclage des bouteilles de boisson sont au point mort.

Cependant, une interdiction de certains articles en plastique à usage unique, comme les assiettes, les plateaux, les bols et les couverts entrera en vigueur à partir d’octobre.

Anna Diski, militante pour les plastiques chez Greenpeace UK, a déclaré que le gouvernement britannique « parle d’un bon jeu » sur la lutte contre la crise des plastiques, et qu’il y a « peu de meilleures chances de vivre ces mots que par le biais du Traité mondial sur les plastiques ».

Mais pour ce faire, la secrétaire à l’Environnement, Thérèse Coffey, doit « soutenir une position qui relève le défi auquel nous sommes confrontés à l’échelle mondiale et met fin à l’ère du plastique », a-t-elle déclaré.

Greenpeace UK, qui a projeté les messages à Westminster la semaine dernière, a déclaré qu’un accord ambitieux mettrait non seulement fin à la pollution, mais réduirait également la production de plastique vierge, créant à la place un système mondial de réutilisation.

Il a déclaré que les plastiques qui ne sont utilisés qu’une seule fois devraient être la cible principale, en particulier les articles pernicieux et difficiles à recycler comme les sachets.

Le traité « offre une occasion unique de prendre des mesures réelles et efficaces contre l’aggravation de la crise des plastiques », a déclaré Greenpeace.

Mais il n’y a pas encore d’accord sur ce que devrait être le résultat de ce deuxième cycle de négociations sur cinq, et l’industrie défend le rôle du plastique dans la vie quotidienne, y compris les équipements médicaux.

Lors de la première réunion, tenue il y a six mois en Uruguay, certains pays ont fait pression pour des mandats mondiaux, certains pour des solutions nationales et d’autres pour les deux.

Les négociations doivent se terminer d’ici la fin de 2024 – un calendrier extrêmement serré pour de telles négociations de traités internationaux, obligeant près de 200 pays à s’entendre sur des objectifs communs.

Le calendrier limité signifie qu’il est essentiel que les pays s’entendent au cours de ce deuxième cycle de pourparlers sur les objectifs et la portée du pacte, selon les experts, tels que le type de plastique sur lequel il se concentrera.

Certains pays, menés par la Norvège et le Rwanda, veulent des limites de production et des restrictions sur certains des produits chimiques utilisés dans les plastiques.

La soi-disant « coalition à haute ambition » veut un instrument international juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution plastique d’ici 2040.

Les États-Unis, la Chine et l’Arabie saoudite font partie de ceux qui souhaitent une portée plus limitée pour lutter contre les déchets et intensifier le recyclage, un plan qui plairait probablement aux exportateurs de pétrole et de gaz, la plupart des plastiques étant fabriqués à partir de combustibles fossiles.

La délégation américaine en Uruguay a déclaré que les plans nationaux permettraient aux gouvernements de hiérarchiser les sources et les types de pollution plastique les plus importants.

De nombreuses entreprises de plastique et de produits chimiques souhaitent également cette approche, avec un traité sur les déchets plastiques qui donne la priorité au recyclage.

Le Conseil international des associations chimiques, le Conseil mondial des plastiques, l’American Chemistry Council et d’autres entreprises qui fabriquent, utilisent et recyclent les plastiques déclarent vouloir un accord qui élimine la pollution plastique tout en « conservant les avantages sociétaux des plastiques ».

Se qualifiant de « partenaires mondiaux pour la circularité des plastiques », ils affirment que les matériaux plastiques modernes sont utilisés dans le monde entier pour créer des produits essentiels et souvent vitaux, dont beaucoup sont essentiels à un avenir plus durable et à faible émission de carbone.

