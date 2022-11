Les pays développés paieront-ils une compensation pour les dommages climatiques ? La question qui pourrait faire ou défaire le plus grand sommet climatique de l’année | Actualité Climatique

Le vaste système de récifs coralliens égyptiens, qui abrite le charismatique poisson-clown à rayures orange et blanches, des coraux bleus, violets et roses et de vastes structures sous-marines, rapporte 7 milliards de dollars (6,15 milliards de livres sterling) par an au tourisme – plus que dans tout autre Pays dans le monde.

Si la planète se réchauffait de 2,5 °C – à peu près comme prévu – plus d’un dixième de la couverture corallienne de l’Égypte disparaîtrait, incapable de faire face à des mers plus chaudes remplies de plus de carbone. Et il en serait de même pour près de 40% de ce revenu qu’il tire du récif, a prédit l’initiative mondiale Ocean Panel.

Le récif corallien ne peut pas simplement s’adapter à la dégradation du climat, pas plus que les milliers de personnes qui en dépendent pour se nourrir et travailler.

Image:

Fryeria rueppellii en Mer Rouge, Egypte. Image : Thomas Aichinger/VWPics via AP



Pendant ce temps, alors que le niveau de la mer sur la côte méditerranéenne du nord de l’Égypte monte, il frappe des villes comme Alexandrie et le sel empoisonne le sol dans le fertile delta du Nil.

“De nombreuses personnes y perdent leurs moyens de subsistance. Cela a un impact sur l’agriculture. Cela a un impact sur la pêche et cela a un impact sur les infrastructures”, a déclaré l’ambassadeur Mohamed Nasr, négociateur en chef de l’Égypte sur le climat.

Ces pertes et dommages qui dépassent le domaine de l’adaptation humaine entraînent un coût économique et social énorme.

La question de l’indemnisation hante depuis longtemps les pourparlers sur le climat des Nations Unies, mais cette année, les pays en développement furieux espèrent qu’elle occupera le devant de la scène à la prochaine conférence de l’ONU sur le climat COP27 en Égypte.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a qualifié la question de “test décisif” pour déterminer à quel point les gouvernements prennent au sérieux le bilan climatique croissant des pays les plus vulnérables. Les pays en développement disent qu’il ne peut y avoir de succès à la COP27 sans argent nouveau et supplémentaire.

Les inondations dévastatrices au Pakistan cet été a relancé le débat sur qui devrait payer pour les catastrophes climatiques. Les inondations ont non seulement tué 1 700 personnes et en ont déraciné 33 millions de plus, mais elles ont également infligé 10 milliards de dollars (8,54 milliards de livres sterling) de dégâts.

Mais Pakistan a très peu contribué au changement climatique qui a alimenté la dévastation, et la plupart des pays en développement qui subissent également les impacts les plus graves non plus.

“Les gens perdent leurs maisons. Les gens perdent leurs moyens de subsistance. Les côtes s’enfoncent, les îles sont submergées et à la fin, les histoires sont détruites”, a déclaré la militante Vanessa Nakate à Sky News.

L’analyse de 173 pays par le groupe de réflexion de l’Institut international pour l’environnement et le développement (IIED) a révélé que les pays les plus exposés à de telles pertes sont les pays en développement, le Burundi, la Somalie et le Mozambique, qui sont parmi les plus faibles émetteurs au monde, tandis que ceux qui sont confrontés à la les risques les plus faibles étaient les pays développés, le Luxembourg, la Suisse et l’Irlande.

Image:

Des femmes pakistanaises pataugent dans les eaux de crue alors qu’elles se réfugient dans le district de Shikarpur de la province du Sindh, au Pakistan, en septembre. Photo : AP



“Notre contribution au changement climatique est négligeable, mais nous sommes les premiers et les plus touchés par ses impacts. Et chaque impact exacerbe les défis de développement existants”, a déclaré Madeleine Diouf Sarr, responsable du changement climatique au ministère de l’Environnement du Sénégal.

Pendant des années, les pays les plus riches ont refusé de reconnaître la nécessité d’une indemnisation.

Les inquiétudes sont “très liées au précédent qui crée en termes de réparations, l’esclavage étant un problème majeur pour les États-Unis”, a déclaré Clare Shakya de l’IIED aux journalistes en octobre.

Concept de « finance » pour les pertes et dommages

Mme Diouf Sarr a déclaré que les pays développés avaient l’habitude de prétendre que les pays pouvaient simplement s’adapter aux dommages climatiques tels que la sécheresse, l’élévation du niveau de la mer, les inondations, etc.

“Nous nous adaptons, mais nous n’allons pas bien”, a ajouté Mme Diouf Sarr, qui préside le groupe de négociation des 46 pays les moins avancés à la COP27 cette année. “Cela ne peut plus être ignoré, et nous constatons de plus en plus une volonté de s’engager sur la question à tous les niveaux.”

Il est considéré comme un coup d’État que le concept de “financement” des pertes et dommages semble susceptible d’être inscrit à l’ordre du jour officiel d’une conférence COP des Nations Unies pour la première fois.

Auparavant, des termes vagues comme « mécanisme » ou « installation » étaient tout ce qui permettait de passer à travers la bataille pour obtenir un ordre du jour.

Les dommages climatiques “si intenses, si réels, pour tant de pays”

L’Afrique, les petits États insulaires et les pays vulnérables poussent la question depuis des années.

L’idée d’une indemnisation a fait l’objet d’une forte mobilisation lors de la COP26, dans un accord visant à établir un “dialogue” – salué comme un succès mais consternant pour les pays en développement qui veulent de l’argent pour faire face, pas une conversation.

Les dirigeants disent qu’ils “ont besoin de plus de temps pour discuter et voir ce qu’ils peuvent faire. Mais un enfant qui meurt de faim à Turkana n’a… pas le temps de dialoguer”, a déclaré Vanessa Nakate.

Et maintenant, les dommages climatiques “sont devenus si intenses et si réels pour tant de pays qu’ils reconnaissent que c’est un gros problème et il y a une plus grande ouverture” pour discuter de compensation, a déclaré Mme Shakya.

Cette année, l’Europe a subi ses pires incendies de forêt au milieu d’une sécheresse sauvage, certaines cultures en Angleterre devraient échouer jusqu’à la moitié après une chaleur record.

Quelque 600 personnes sont mortes lors d’inondations au Nigeria, et l’ouragan Ian a dévasté les cultures d’agrumes et de melons, de légumes et de bétail en Floride, coûtant 1,5 milliard de dollars (1,3 milliard de livres sterling).

Image:

Une sécheresse majeure a alimenté des incendies de forêt record en Europe. Photo : SDIS 33 via AP



Image:

La sécheresse a également causé de mauvaises récoltes – le flétrissement des tournesols en France. Photo : AP



En septembre, le Danemark est devenu le premier pays à promettre une indemnisation appropriée pour les dommages climatiques, engageant 100 millions de couronnes danoises (11,7 millions de livres sterling).

Le chiffre n’est même pas une goutte d’eau dans l’océan de ce qui est nécessaire, mais brise un tabou pour les pays les plus riches concernant même la reconnaissance de la nécessité d’une compensation financière.

Le Pakistan, encore sous le choc de l’effondrement du climat chez lui, préside également cette année le puissant groupe de négociation de 77 pays (G77), ce qui signifie que le bloc devrait adopter une position plus ferme.

Et les pays en développement espèrent que le fait d’avoir l’Égypte comme hôte de la COP contribuera également à faire avancer le débat. L’Egypte pense certainement que oui.

“Je pense que nous serons en mesure de proposer des voies de financement… qui devraient être décidées dans un délai très limité”, a déclaré l’ambassadeur Nasr.

“Tout le régime en cause”

Mais le défi n’est pas seulement de définir le financement des pertes et dommages, il s’agit de savoir comment. Devrait-il être mis en œuvre par le biais du processus COP, de banques multilatérales de développement ou d’une nouvelle initiative, et est-il financé par des impôts, des bénéfices exceptionnels ou sous la forme d’assurances ou de prêts ?

La dure vérité est que plus les pays les plus riches sont lents à réduire leurs émissions polluantes – et ils sont déjà bien en retard – plus les dommages climatiques sont graves, et plus les appels à l’indemnisation augmenteront, y compris de la part de leurs propres citoyens.

Les négociations de la COP reposent sur la coopération et la confiance internationales, et les pays doivent apporter quelque chose à la table s’ils s’attendent à ce que les autres fassent de même.

Les pays les plus riches ont déjà manqué la promesse de canaliser 100 milliards de dollars par an d’ici 2020 vers les pays en développement pour les aider à réduire leurs émissions et à s’adapter au changement climatique.

Mais l’argent est vital pour aider à graisser les rouages ​​des négociations et encourager voire permettre aux pays en développement d’agir sur le climat. On leur demande de sauter la chance de leur propre révolution industrielle, parce que le Nord global a déjà pollué avec la leur. Cela demande de l’argent.

“La finance a toujours joué le rôle de renforcement de la confiance”, a ajouté M. Nasr.

“Si nous perdons sur la livraison des financements, alors tout ce régime sera remis en question.”