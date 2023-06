Les pays d’Europe du Nord s’engagent à renforcer la protection des infrastructures sous-marines et offshore

AMSTERDAM – Une alliance de pays d’Europe du Nord s’est engagée mardi à faire davantage pour protéger les infrastructures sous-marines et offshore critiques face à des défis communs, y compris ce qu’ils prétendaient être des navires russes effectuant une cartographie qui indiquait « des préparatifs pour une éventuelle perturbation et, au pire, un sabotage ». ”

La déclaration a été publiée après que les ministres de la Défense de la Force expéditionnaire conjointe dirigée par les Britanniques, une alliance militaire de pays d’Europe du Nord, se sont réunis à Amsterdam pour discuter de la guerre de la Russie en Ukraine. Les craintes que les infrastructures énergétiques et de communication en dehors de l’Ukraine ne soient ciblées ont monté en flèche depuis une attaque apparente contre deux gazoducs de la mer Baltique en septembre.

Le ministre néerlandais de la Défense Kajsa Ollongren et le secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace ont tous deux refusé de commenter les reportages des diffuseurs néerlandais NOS et Nieusuur et des médias allemands Die Zeit et ARD sur les pipelines Nord Stream.

Les médias ont déclaré que la CIA, agissant sur une information de l’agence de renseignement militaire néerlandaise, avait averti l’Ukraine en juin 2022 de l’année dernière de ne pas saboter le Nord Stream 1 et le Nord Stream 2, qui ont été construits pour transporter le gaz naturel russe vers l’Allemagne. Les médias ont cité des sources de renseignement anonymes.

« Lorsque nous avons parlé de Nord Stream, nous avons toujours dit que nous devions attendre les résultats des enquêtes en cours », a déclaré Ollongren aux journalistes dans la capitale néerlandaise. « L’Allemagne enquête, la Suède enquête, le Danemark enquête. Nous n’avons pas encore les résultats. Donc jusque-là, je ne ferai pas de commentaire là-dessus.

Wallace a fait écho à Ollongren, disant que « nous ne commentons pas les questions de renseignement ».

PHOTOS : les pays d’Europe du Nord s’engagent à renforcer la protection des infrastructures sous-marines et offshore

La Russie a allégué que les États-Unis étaient à l’origine des explosions qui ont endommagé les pipelines.

Les membres du corps expéditionnaire ont déclaré dans leur communiqué qu’ils avaient décidé lors de la réunion « d’accélérer la coopération au sein du JEF afin de détecter, dissuader et répondre aux menaces contre nos infrastructures sous-marines et offshore critiques, de rassurer les alliés et de démontrer un engagement collectif envers la sécurité et la stabilité ». d’Europe du Nord; le tout en plein alignement avec l’OTAN.

Le Royaume-Uni a annoncé lors de la réunion que de nouveaux systèmes de défense aérienne d’une valeur de 116 millions de dollars, y compris des radars, des armes à feu et des munitions, seraient achetés pour l’Ukraine dans les mois à venir « afin de renforcer la capacité de l’Ukraine à protéger ses infrastructures nationales essentielles, sa population civile et son personnel de première ligne ». ”

L’équipement sera acheté grâce à l’argent du Fonds international pour l’Ukraine, et Wallace a déclaré que le Royaume-Uni avait versé 315 millions de dollars supplémentaires.

La Force expéditionnaire conjointe est composée de neuf pays de l’OTAN et de la Suède, qui a demandé à adhérer à l’alliance mais a vu sa route bloquée par les membres turcs et hongrois.

Wallace a déclaré qu’il espérait que d’ici la fin de l’année « nous devrions avoir toutes les nations JEF … dans l’OTAN ».

Le secrétaire britannique à la Défense a été évoqué comme un éventuel successeur du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, qui dirige l’alliance depuis 2014 et envisage de se retirer à la fin de son mandat actuel, fin septembre. Wallace a refusé de répondre à la spéculation.

« C’est aux États membres, aux dirigeants de ces États membres – 31 États membres – de prendre cette décision », a-t-il déclaré mardi. « Et je suis sûr qu’il y a beaucoup de bons candidats là-bas. »

Corder a rapporté de La Haye.