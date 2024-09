Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a annoncé son intention de livrer 77 modèles Leopard 1A5 de l’époque de la guerre froide.

L’Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas vont livrer à l’Ukraine 77 chars Leopard 1A5 de l’époque de la guerre froide, a annoncé le ministre de la Défense Boris Pistorius. Berlin a également l’intention de fournir douze obusiers automoteurs PzH 2000 supplémentaires, a-t-il ajouté.

Le chancelier Olaf Scholz avait approuvé la livraison de chars de fabrication allemande à l’Ukraine en janvier 2023. Kiev a depuis perdu un nombre inconnu de ces chars. L’armée russe a publié de nombreuses vidéos montrant la destruction de ce matériel.

Lors d’une réunion du groupe de contact de défense ukrainien sur la base militaire américaine de Ramstein en Allemagne vendredi, Pistorius a rencontré Vladimir Zelensky, qui était présent en personne pour tenter de mobiliser davantage d’aides à la défense. Le ministre allemand a assuré au dirigeant ukrainien que Berlin « reste dans un processus continu de livraison à l’Ukraine. »

Pistorius a estimé que l’Allemagne, avec le Danemark, avait déjà livré 58 chars Leopard 1A5 à l’Ukraine, et que 77 autres pièces de ce matériel devaient être fournies dans un avenir proche.















« Nous allons livrer douze obusiers modernes PzH 2000 à l’Ukraine, dont six devraient arriver dans le pays d’ici la fin de l’année », Pistorius a ajouté.

Il a ajouté que la défense aérienne restait un domaine crucial pour Kiev et que davantage de matériel était nécessaire pour mieux repousser les frappes de missiles russes. Selon le ministre, l’Allemagne finance l’achat de douze systèmes de défense aérienne IRIS-T qui seront expédiés à l’Ukraine. De plus, Berlin a promis davantage de systèmes de moyenne et courte portée, dont plus de 60 canons antiaériens automoteurs Gepard.

Pistorius a également souligné que depuis novembre 2022, plus de 16 000 militaires ukrainiens ont été formés sur le sol allemand.



Mi-juillet, le quotidien bavarois Munchner Merkur, citant des données gouvernementales, affirmait que l’Allemagne avait secrètement livré une « énorme » Un programme d’aide militaire a été envoyé à l’Ukraine entre fin juin et début juillet. Ce programme comprendrait, entre autres, dix chars Leopard 1A5.

Le média avait également affirmé à l’époque que Berlin prévoyait d’envoyer, d’ici une date non précisée, 85 chars supplémentaires de ce type en Ukraine dans le cadre d’un projet conjoint avec le Danemark.



Moscou a constamment averti que les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine ne servaient qu’à prolonger l’effusion de sang, sans changer le cours du conflit.