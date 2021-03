L’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Italie ont suspendu lundi l’utilisation du vaccin contre le coronavirus d’AstraZeneca en raison de nouveaux rapports de caillots sanguins, alors même qu’un responsable américain a déclaré que le vaccin pourrait obtenir l’autorisation des États-Unis le mois prochain.

Le Dr Francis Collins, directeur des National Institutes of Health, a déclaré à Reuters que les données de l’essai de vaccin de 30 000 personnes étaient en cours d’examen par des moniteurs américains indépendants pour déterminer si le tir est sûr et efficace. La Food and Drug Administration des États-Unis pourrait terminer ses examens et délivrer une autorisation d’utilisation d’urgence le mois prochain si tout se passe bien, a-t-il déclaré.

Collins a déclaré que les régulateurs européens ont indiqué que les problèmes de coagulation étaient le plus vraisemblablement dus au hasard et non liés au vaccin. Et l’Organisation mondiale de la santé a exhorté les pays à continuer à utiliser le vaccin, affirmant qu’il n’y avait aucune preuve d’un lien avec des caillots sanguins. L’OMS a prévu une réunion de ses experts en sécurité mardi pour aborder le sujet.

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a déclaré que la suspension était une « mesure de précaution purement » en attendant une enquête plus approfondie.

Ces derniers jours, plusieurs petits pays européens avaient temporairement arrêté l’utilisation du vaccin AstraZeneca pour examiner les cas de caillots sanguins. AstraZeneca a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter, qu’il y avait moins de cas signalés de coagulation chez ceux qui ont reçu le vaccin que dans la population générale.

►Le Mississippi se joindra mardi à l’Alaska pour permettre à tous les adultes de se faire vacciner. Le gouverneur Tate Reeves a tweeté: « À partir de demain, TOUS les nouveaux rendez-vous seront ouverts à TOUS les Mississippiens. Obtenez vos amis photographiés – et revenons à la normale! »

►La Maison Blanche a déclaré que Medicare augmentera ce qu’il paie pour chaque dose de vaccin COVID-19 administrée d’une moyenne de 23 $ à 40 $ pour aider à faire vacciner davantage d’Américains, en particulier dans les zones difficiles d’accès.

►Le CDC évalue de nouvelles recherches sur la question de savoir si les enfants portant des masques pourraient être assis en toute sécurité à 3 pieds l’un de l’autre plutôt que les 6 actuellement recommandés, une détermination qui pourrait avoir un impact majeur sur la réouverture des écoles.

►Les résidents nouvellement vaccinés de Pittsfield, Massachusetts, ont eu droit à un mini-concert la semaine dernière lorsque le célèbre violoncelliste Yo-Yo Ma a joué en attendant ses 15 minutes de surveillance de la santé post-injection.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 29,4 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 535 400 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 120,1 millions de cas et 2,65 millions de décès. Plus de 135,8 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 109 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: En l’année du COVID-19, qui a vraiment profité du boom boursier? Alors que certains Américains ont vu leurs stocks monter en flèche ou ont caché des chèques de relance, tout le monde n’a pas été en mesure de profiter du rebond du marché. En savoir plus ici.

Les briseurs de printemps avec une mentalité de « tout va bien » pourraient déclencher un super-diffuseur

Un afflux d’un grand nombre de fêtards des vacances de printemps à Miami Beach crée des maux de tête et un potentiel de transmission massive de coronavirus à un moment où la pandémie est encore loin d’être contrôlée.

Parce que la plupart des restrictions pandémiques ont été levées en Floride, les visiteurs arrivent avec une mentalité de «tout va bien», a déclaré le maire de Miami Beach, Dan Gelber, dont le service de police a procédé à 163 arrestations au cours des sept derniers jours.

« C’est comme une triple menace: nous avons trop de gens, trop de gens qui veulent se déchaîner et nous avons le virus », a déclaré Gelber. « Cela pose vraiment un péril multiforme pour nous. »

Le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a exprimé son inquiétude face au comportement à risque observé dans les villes balnéaires et à une augmentation récente des voyages autour des vacances de printemps. La Transportation Security Administration a examiné plus de 1,3 million de personnes vendredi et dimanche, établissant un nouveau sommet depuis le début de la pandémie.

Étude des CDC: près de 90% des patients recevant la première dose suivent un schéma thérapeutique complet en deux injections

Les personnes qui reçoivent une première dose du vaccin Pfizer ou Moderna COVID-19 aux États-Unis sont presque certaines de revenir pour le deuxième vaccin, selon la première étude fédérale visant à déterminer combien terminent la série.

Un rapport publié lundi par les Centers for Disease Control and Prevention a montré un taux d’achèvement de 88% parmi les 12,5 millions de personnes de l’étude, menée du 14 décembre au 14 février. le rappel dans les six semaines que le CDC recommande comme intervalle maximal entre les doses. Environ 3% n’ont pas terminé la série au cours de cette période.

«Nous pensons que ces résultats sont vraiment encourageants. Le fait que la plupart des gens terminent la série de deux doses pour être complètement vaccinés montre que le système fonctionne », a déclaré Robin Toblin du CDC, l’un des auteurs de l’étude.

Un restaurateur du Texas qui a pris position sur des masques fait face à des menaces de mort et au vandalisme

Le soutien est apporté pour un homme de San Antonio dont le restaurant Noodle Tree a été vandalisé avec des graffitis racistes quelques jours après avoir dénoncé la décision du gouverneur du Texas, Greg Abbott, d’annuler un mandat de masque à l’échelle de l’État.

Mike Nguyen est apparu sur CNN la semaine dernière, affirmant que sa position était basée sur la sécurité de son personnel, de lui-même et de la communauté. Depuis cet entretien, il a déclaré avoir été menacé de mort sur les réseaux sociaux. Dimanche, il est arrivé à son restaurant pour trouver «pas de masque», «retour en Chine» et d’autres messages haineux griffonnés à la peinture rouge sur sa devanture.

« Je suis né ici et je ne suis pas chinois », a déclaré lundi à USA TODAY Nguyen, dont l’origine est à moitié vietnamienne et à moitié française. « Ce n’est pas juste qu’en tant qu’Américain, je ne puisse pas exprimer mon opinion sans être attaqué. »

Le vandalisme est survenu quelques jours à peine après que le président Joe Biden a condamné la violence que les Américains d’origine asiatique ont endurée tout au long de la pandémie. Des voisins sont venus en aide à Nguyen, l’aidant à nettoyer le désordre. Le maire Ron Nirenberg les a remerciés, affirmant que l’effort «prouvait que nous étions meilleurs que cet acte haineux».

La Chinese American Citizens Alliance et l’Asian American Alliance de San Antonio ont publié une déclaration commune dénonçant «l’affreuse démonstration de haine».

30000 morts plus tard, New York célèbre l’anniversaire du premier décès

Des paroles et de la musique sombres ont été placées sur fond d’images de New-Yorkais prises pendant la pandémie alors que le maire Bill de Blasio a marqué dimanche un an depuis le rapport du premier décès de la ville à cause du COVID-19, un moment effrayant qui a poussé les responsables à fermer des entreprises et écoles.

Plus de 30000 New-Yorkais sont morts, un total plus grand que le nombre que la ville a perdu lors de la Seconde Guerre mondiale, du Vietnam, du 11 septembre et de la super tempête Sandy combinés, a déclaré de Blasio. «Tous ceux que nous avons perdus, ce qu’ils ont fait, continuent», a-t-il déclaré. « Ce qu’ils ont contribué, ce qu’ils ont créé, l’amour qu’ils ont donné, continue. »

La ville, l’État et la nation montrent des signes de renouveau. Le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé vendredi que les voyageurs nationaux à New York ne seront plus tenus de mettre en quarantaine à partir du 1er avril. Le Dr Anthony Fauci a déclaré qu’une certaine forme de «normalité» pourrait revenir dans le pays d’ici le 4 juillet. Mais Fauci a également averti dimanche de Fox News que les États-Unis devaient lever progressivement les restrictions ou risquer un autre verrouillage de grande envergure pour arrêter une poussée.

Facebook lance un outil de rendez-vous pour la vaccination

Facebook lance un outil dans son centre d’information COVID conçu pour montrer quand et où les gens peuvent se faire vacciner, et il fournit également un lien pour prendre rendez-vous. Facebook s’associe à l’hôpital pour enfants de Boston, qui gère le site Web VaccineFinder.org, pour offrir l’outil permettant d’identifier les endroits à proximité pour obtenir le vaccin.

«L’amélioration de l’accès aux vaccins et de l’équité à travers le pays sera une étape cruciale pour parvenir à l’immunité collective et mettre fin à cette pandémie», a déclaré John Brownstein, directeur de l’innovation et fondateur de VaccineFinder du Boston Children’s Hospital.

– Kelly Tyko

Avec près de 12 millions de vaccins administrés, la Californie augmente l’admissibilité au vaccin

Lundi, la Californie a ouvert l’admissibilité au vaccin aux personnes souffrant de certaines conditions médicales ou de handicaps à haut risque. On estime que 4,4 millions de Californiens remplissent les critères de l’État, qui comprennent des travailleurs plus essentiels, des personnes qui travaillent ou vivent dans des prisons, des refuges pour sans-abri et d’autres lieux de rassemblement, ainsi que des personnes handicapées et des problèmes de santé qui les exposent à un risque de COVID-19 grave.

San Francisco permettra aux personnes séropositives de se faire vacciner, ainsi qu’aux personnes qui s’identifient comme sourdes ou handicapées, ont déclaré des responsables locaux. La ville va au-delà des règles d’éligibilité de l’État pour couvrir les troubles de santé développementaux, médicaux, physiques, sensoriels ou comportementaux, y compris les troubles de santé mentale graves ou de toxicomanie, a rapporté dimanche le San Francisco Chronicle.

«Faire vacciner les personnes handicapées et qui souffrent de conditions sous-jacentes sévères, ainsi que les personnes vivant en communauté, est une partie importante de nos efforts pour sauver des vies et protéger nos résidents les plus vulnérables», a déclaré le maire de London Breed dans un communiqué.

– Soleil du désert de Palm Springs

Les patients atteints de drépanocytose retrouvent la liberté grâce au vaccin

En tant que mère de deux enfants, âgés de 10 et 11 ans, atteints de drépanocytose, Mariame Doray a passé l’année dernière à être très prudente, sachant qu’elles courraient un risque accru de maladie grave si elles tombaient malades du COVID-19. Ainsi, lorsqu’elle a appris que le Martin Center d’Indianapolis, une agence de services qui soutient les personnes atteintes de drépanocytose, offrait une clinique de vaccination le samedi pour leurs patients et les membres de leur famille de concert avec le Community Health Network, elle s’est inscrite.

«Maintenant, je me sens mieux pour aller travailler», dit-elle en désignant l’autocollant sur sa chemise qui attestait de son statut vaccinal nouvellement acquis.

La drépanocytose est une maladie génétique du sang qui peut entraîner une multitude de symptômes, notamment des problèmes cardiaques, un accident vasculaire cérébral, des lésions organiques, une espérance de vie réduite et des douleurs. Environ 95% des personnes diagnostiquées avec ces conditions sont noires. Les patients atteints de drépanocytose ont été ajoutés aux listes de disponibilité des vaccins de l’Indiana en février, ainsi que des personnes atteintes d’autres maladies à haut risque. En savoir plus ici.

– Shari Rudavsky, star d’Indianapolis

Voici comment savoir quand votre paiement de relance arrivera

Vous pouvez maintenant savoir quand votre prochain paiement de relance devrait arriver sur votre compte bancaire ou être envoyé par la poste. L’IRS a mis à jour l’outil «Get My Payment» sur son site Web avec des informations sur la troisième série de contrôles de relance samedi, a confirmé la porte-parole de l’agence Karen Connelly à USA TODAY. Vérifiez votre statut ici.

Le troisième cycle de paiements sera basé sur la dernière déclaration de revenus traitée d’un contribuable de 2020 ou 2019. Cela inclut toute personne qui a utilisé l’outil des non-déclarants de l’IRS l’année dernière ou a soumis une déclaration de revenus simplifiée spéciale.

– Kelly Tyko

Contribuer: The Associated Press