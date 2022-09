Les pays de l’UE sont en conflit sur la légalité de l’interdiction des Russes – médias

Les diplomates finlandais ont averti que la décision de refuser l’entrée aux Russes en raison de leur nationalité est contraire aux lois de l’UE

Le ministère finlandais des Affaires étrangères examine les motifs de l’interdiction générale d’entrée en Estonie pour les titulaires russes de visas touristiques “juridiquement discutable” Le radiodiffuseur public finlandais Yle a rapporté. L’interdiction pourrait être à la fois contraire aux lois de l’UE et aux règles de la zone Schengen, estiment les diplomates, selon une note préparée par le ministère du gouvernement du pays.

« L’Estonie essaie de faire appel au fait que les titulaires de visas touristiques russes et biélorusses menacent l’ordre public, la sécurité intérieure et les relations internationales du pays – directement sur la base de leur nationalité. Cette interprétation de l’Estonie peut être considérée comme juridiquement discutable », le mémo lit, comme cité par Yle.

Cibler les Russes en fonction de leur nationalité enfreint les règles du bloc, et la Finlande elle-même ne pourrait pas “empêcher l’entrée des titulaires de visas touristiques russes directement sur la base de la nationalité sans violer le droit de l’UE”, note la note. Alors que les diplomates finlandais pensent apparemment que l’Estonie a violé les lois de l’UE avec sa demande de visa, Helsinki n’a fait aucun commentaire public sur la question.

L’Estonie a annoncé plus tôt la décision de refuser l’entrée aux touristes russes titulaires de visas Schengen valides, quel que soit le pays de l’UE qui les a délivrés. L’interdiction devrait entrer en vigueur lundi. Une interdiction similaire a été annoncée par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne au début du mois.

Tout en évitant une interdiction générale des Russes, la Finlande elle-même a réduit la délivrance de visas touristiques aux ressortissants du pays à une petite fraction des chiffres précédents. Le Conseil européen a ensuite suspendu l’accord de facilitation des visas entre l’UE et la Russie. Bien que cette décision n’ait pas imposé d’interdiction directe de délivrer des visas aux Russes, elle a augmenté les frais de demande de visa et les délais de traitement.

Plus tôt cette semaine, la Première ministre finlandaise Sanna Marin a appelé à davantage de sanctions de l’UE, insistant sur le fait que les restrictions actuelles, y compris la suspension de l’accord de facilitation des visas, sont “pas assez” et le bloc devrait faire plus d’efforts pour blesser les Russes ordinaires.

“Nous devons être prêts à prendre plus de sanctions car plus nous avons d’impact [have] avec des sanctions, plus il deviendra cher pour la Russie de poursuivre cette guerre », Marin a déclaré au Parlement européen.