Des luttes intestines amères ont éclaté entre les États de l’UE à propos de l’attribution du vaccin contre le coronavirus de Pfizer – la France et l’Allemagne étant accusées d’essayer de dépasser les petits pays dans la bataille pour l’approvisionnement.

La détermination de l’UE à convenir d’un programme de vaccination à l’échelle du bloc dans les 27 États membres a permis au Royaume-Uni de gagner la course pour approuver le vaccin en premier.

Cela a conduit les pays de l’UE à accuser la Grande-Bretagne de couper les coins ronds, la Commission européenne avertissant les États membres qu’ils devraient faire « très attention » s’ils envisageaient de contourner le régulateur médical de l’UE, l’Agence européenne des médicaments, qui, selon elle, est plus rigoureuse et nécessite plus de preuves. à soumettre que la MHRA.

Des sources diplomatiques affirment que les plus grands pays, tels que la France et l’Allemagne, ont été bloqués dans des négociations avec d’autres États membres sur les citoyens de l’UE qui devraient avoir la priorité – et si les différences économiques entre eux rendront impossible son déploiement simultané dans les pays.

Certains des pays de l’UE les moins riches, comme la Pologne et la Hongrie, ne disposent pas d’installations de réfrigération pour stocker le médicament à -70 ° C, ce qui signifie qu’il pourrait être bien dans la nouvelle année avant que les inoculations ne commencent là-bas.

Cela a conduit à des demandes en Hongrie pour l’approbation du vaccin controversé Spoutnik V de la Russie, qui est en cours d’essais malgré le manque de données accessibles au public.

Une source a déclaré: «Sur des questions telles que le vaccin, l’UE est un bloc lent et insensible. Les discussions s’avèrent être un cauchemar ».

Les responsables britanniques ont déclaré que le Brexit avait contribué à accélérer l’approbation, car les experts de la MHRA n’étaient plus embourbés dans le travail d’évaluation de l’UE et avaient donc une plus grande capacité à répondre à la demande.

Lorsque Guido Rasi, l’ancien chef de l’EMA, a affirmé que la Grande-Bretagne n’avait évalué que « les données partielles », il a été critiqué par le directeur médical adjoint, le professeur Jonathan Van Tam, qui a déclaré: « Si vous êtes un régulateur légèrement en retard , que dites-vous pour justifier votre position? Des mots comme ceux que vous avez entendus peut-être.