Les pays de l’UE s’accordent sur le rationnement du gaz – rapport

Le plan d’urgence appelle les États membres à réduire leur consommation de 15%

Les pays de l’UE se sont mis d’accord sur un plan d’urgence pour réduire la consommation de gaz en vue d’un éventuel arrêt complet des approvisionnements de la Russie vers le bloc, ont déclaré des diplomates à l’agence de presse allemande DPA.

Le niveau de dépendance à l’égard du gaz russe variant d’un État membre à l’autre, la proposition de la Commission européenne a été critiquée par de nombreux gouvernements au sein de l’UE.

Le plan d’urgence verra les États membres réduire volontairement leur consommation de gaz naturel de 15% entre août 2022 et fin mars 2023, ont indiqué les sources.

L’espoir est que la mesure aidera “pour atténuer l’impact d’un éventuel arrêt total de l’approvisionnement en gaz russe”, selon la DPA.

Le plan sera probablement approuvé lors d’un sommet des ministres de l’énergie de l’UE à Bruxelles plus tard mardi, ont indiqué les diplomates.

A son arrivée pour la réunion dans la capitale belge, la responsable de la politique énergétique de l’Union européenne, Kadri Simson, a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les ministres parviennent à un accord sur le rationnement du gaz.

Lire la suite Le russe Gazprom va désactiver la deuxième turbine du pipeline

Elle a fait valoir que l’annonce du géant gazier russe Gazprom selon laquelle l’approvisionnement en gaz de l’UE serait encore réduit cette semaine en raison de la nécessité de réparer une turbine sur le gazoduc Nord Stream 1 était “politiquement motivée”.

“Nous savons qu’il n’y a aucune raison technique de le faire… Et c’est précisément pour cette raison que la réduction préventive de notre demande de gaz est une stratégie judicieuse”, a-t-il ajouté. Simson a insisté.

La dite “Économisez de l’essence pour un hiver en toute sécurité” proposition avait été proposée par la Commission européenne il y a une semaine. Il a exhorté tous les États membres de l’UE à réduire leur consommation de gaz de 15 % en passant aux énergies renouvelables ou même au charbon, au pétrole et au nucléaire, ainsi qu’en demandant à leurs citoyens de rationner leur consommation d’énergie.

L’idée a provoqué de nombreuses protestations au sein du bloc, en particulier dans le sud de l’Europe. Le ministre espagnol de la transition écologique a insisté sur le fait que le plan était “pas forcément le plus efficace, ni le plus efficace, ni le plus juste”, tandis que le secrétaire d’État portugais à l’environnement et à l’énergie l’a critiqué comme « insoutenable » et “disproportionné.”

La France, la Grèce, l’Italie, la Hongrie, le Danemark, l’Irlande, Malte, les Pays-Bas et la Pologne faisaient également partie des pays qui se sont prononcés contre les coupes.

Lire la suite L’UE tire la sonnette d’alarme sur le gaz russe

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a de nouveau défendu le plan lundi, insistant sur le bloc “doit être préparé au pire des cas: un arrêt complet de l’approvisionnement en gaz, tôt ou tard.”

Dans une interview avec DPA, elle a décrit Moscou comme “pas un partenaire fiable pour l’approvisionnement énergétique de l’Europe”, prétendant que “Gazprom a délibérément maintenu ses niveaux de stockage bas.” La société a réduit ou coupé l’approvisionnement de 12 États membres de l’UE, a ajouté von der Leyen.

Von Der Leyen s’est dit convaincu que les ministres de l’énergie de l’UE soutiendraient le plan, car ils “comprennent leur responsabilité” de voir l’Europe en toute sécurité pendant l’hiver.

La semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine a rejeté les affirmations selon lesquelles l’approvisionnement en gaz de l’UE pourrait être complètement coupé. Malgré les tensions dans les relations entre Moscou et Bruxelles à propos de l’opération militaire russe en Ukraine, Gazprom était “prêt à pomper autant que nécessaire”, mais c’est l’UE qui “fermé tout eux-mêmes,” il s’est disputé.