Les pays de l’UE refuseront l’entrée à la plupart des Russes – ministre

Les pays baltes et la Pologne n’autoriseront pas les touristes russes munis d’un visa Schengen, a déclaré le ministre estonien des Affaires étrangères

Dans moins de deux semaines, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne interdiront l’entrée aux ressortissants russes titulaires d’un visa Schengen, même si le visa a été délivré par d’autres pays de l’UE, a déclaré jeudi le ministre estonien des Affaires étrangères Urmas Reinsalu.

L’interdiction prendra effet le 19 septembre.Cela s’applique aux Russes qui ont des visas délivrés par l’Estonie et d’autres pays de l’UE. La Lituanie, la Lettonie et la Pologne introduiront également une interdiction à partir du même moment», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Tallinn, la capitale de l’Estonie.

“Ne venez pas en Estonie avec des visas Schengen, vous n’êtes pas les bienvenus ici», a ajouté le ministre, s’adressant apparemment aux citoyens russes.

Cependant, selon le ministre, les nouvelles restrictions radicales ne s’appliquent qu’aux personnes titulaires d’un visa touristique et n’auront aucun impact sur ceux qui voyagent pour voir des membres de leur famille ou pour des raisons humanitaires.

Pendant ce temps, Dmitry Lyskov, le chef du service de presse du gouvernement de la région de Kaliningrad, une enclave russe nichée entre la Lituanie, la Pologne et la mer Baltique, a fustigé la répression comme «un exercice de génocide.”

La décision des pays baltes et de la Pologne intervient après que la Commission européenne a soutenu cette semaine une proposition visant à suspendre un accord de facilitation des visas avec Moscou, rendant ainsi les voyages dans le bloc plus coûteux et plus difficiles pour les citoyens russes.

Plus tôt, plusieurs membres individuels de l’UE, dont la Pologne, la République tchèque, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ont cessé de délivrer des visas aux citoyens russes.

Pendant ce temps, mercredi, avant l’annonce de Reinsalu, le président russe Vladimir Poutine a signalé que Moscou ne répondrait pas de manière réciproque en imposant des restrictions de visa aux citoyens étrangers, affirmant que cela serait contraire aux intérêts nationaux du pays. Il a également déclaré qu’il serait heureux de voir des étudiants étrangers et des hommes d’affaires visiter le pays.