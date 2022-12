Les pays de l’UE protestent officiellement contre le commentaire de Macron – Reuters – RT World News

Les États baltes, la Pologne et la Slovaquie s’opposeraient à la proposition d’accorder à la Russie des garanties de sécurité

La France fait face à une réaction violente de la part d’un groupe d’autres États membres de l’UE suite à une remarque du président du pays, Emmanuel Macron, faite plus tôt ce mois-ci concernant la Russie, a rapporté Reuters. Le chef de l’Etat français a fait valoir que l’OTAN devrait donner à Moscou des garanties de sécurité si et quand les parties au conflit en cours en Ukraine s’assoient pour des pourparlers de paix. Les États baltes, la Pologne et la Slovaquie ont maintenant déposé une protestation formelle contre cette suggestion, a indiqué l’agence de presse.

Dans son rapport de lundi, Reuters a cité des sources diplomatiques affirmant que la République tchèque, qui assure désormais la présidence du Conseil de l’UE, avait aidé la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie, la Pologne et la Slovaquie à préparer la démarche et l’avait transmise au ministère français des Affaires étrangères. Cependant, le rapport indique qu’il n’est pas clair si Prague elle-même, ou d’autres nations en plus des cinq mentionnées ci-dessus, ont soutenu le document.

Selon l’article, le projet de démarche distribué par la République tchèque aux États membres de l’UE la semaine dernière affirmait que les efforts antérieurs de la Russie concernant l’architecture de sécurité européenne visaient à diviser et à affaiblir l’Europe.















Le 3 décembre, Macron a déclaré à la chaîne de télévision française TF1 : «Nous devons préparer ce que nous sommes prêts à faire, comment nous protégeons nos alliés et les États membres, et comment donner des garanties à la Russie le jour où elle reviendra à la table des négociations.”

Macron a également décrit l’un des «points essentiels” que l’OTAN devait aborder comme étant la préoccupation de la Russie que l’alliance militaire “vient jusqu’à ses portes, et le déploiement d’armes qui pourraient menacer la Russie.”

Sa suggestion a rapidement été critiquée par l’Ukraine et les États baltes.

Le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, Pawel Jablonski, a pour sa part déclaré aux journalistes que la Russie n’avait pas le droit de “attendre des garanties de sécurité de quiconque.”

Il a également averti ceux qui pensaient autrement qu’ils faisaient un «erreur stratégique.”

Les diplomates français ont tenté de minimiser le commentaire, insistant sur le fait qu’il avait été pris »hors contexte.”

Pendant ce temps, Macron lui-même a exhorté les alliés européens à ne pas «créer la polémique là où il n’y en a pas.”