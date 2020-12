Les pays européens commenceront à vacciner les personnes contre le coronavirus le 27 décembre, a confirmé la chef de l’UE, Ursula von der Leyen.

«C’est le moment de l’Europe. Les 27, 28 et 29 décembre, la vaccination commencera dans toute l’UE. Nous protégeons nos citoyens ensemble. Nous sommes #StrongerTogether », a-t-elle tweeté.

Lors d’une conférence de presse à midi, un porte-parole de l’UE a déclaré que les vaccins commenceraient à être livrés aux États membres le 26 décembre.

Cela intervient quelques jours après que l’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé qu’elle reporterait sa réunion de comité au 21 décembre pour conclure son évaluation d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le vaccin COVID-19 développé par Pfizer / BioNTech.

L’annonce de von der Leyen est intervenue peu de temps après que le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a déclaré que le pays commencerait sa campagne de vaccination le 27 décembre.

Bruxelles a indiqué que bien que les Etats membres recevront le vaccin – fabriqué en Belgique et en Allemagne – le même jour, il leur appartiendra d’organiser et de coordonner leur propre campagne de vaccination.

La Commission européenne (CE) avait exhorté les États membres à se préparer en octobre lorsqu’elle a dévoilé sa stratégie de vaccination en veillant à ce qu’ils puissent le stocker et le transporter de manière appropriée et disposer du personnel médical et du matériel nécessaires pour effectuer la procédure.

Le vaccin Pfizer / BioNTech doit être conservé à -80 ° C et nécessite deux injections à trois semaines d’intervalle pour être efficace.

La CE a obtenu jusqu’à 300 millions de doses de vaccin, qui devraient donc bénéficier à 150 millions d’Européens.

Mais les doses prendront des mois pour être livrées, car les entreprises ont déclaré qu’elles pouvaient produire 1,3 milliard de doses au cours de l’année prochaine. Des millions de doses ont déjà été envoyées au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis, où les autorités l’ont déjà approuvée et ont lancé des campagnes de vaccination à grande échelle.

Bruxelles a précédemment déclaré qu’elle allouerait des vaccins aux 27 États membres en fonction de la taille de la population et a conseillé que certains groupes soient prioritaires étant donné que le nombre de doses sera limité.

Il s’agit notamment des travailleurs des soins de santé et des établissements de soins de longue durée, des personnes âgées de plus de 60 ans, des personnes ayant des conditions préexistantes qui les rendent vulnérables, des travailleurs essentiels, des personnes qui ne peuvent socialement distancer et des groupes socio-économiques plus défavorisés.

La Commission a également conclu des accords d’achat anticipé avec AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica, CureVac et Moderna.

La région de l’Europe élargie est la deuxième plus touchée au monde après les Amériques, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), avec plus de 22 millions d’infections et 500 000 décès confirmés depuis le début de la pandémie.