Portant un coup dur aux plans d’immigration de Priti Patel, les pays de l’UE ont déclaré qu’ils ne concluraient pas d’accords bilatéraux avec la Grande-Bretagne pour faciliter l’expulsion des réfugiés vers l’Europe.

De nouvelles mesures dévoilées par le ministre de l’Intérieur le mois dernier verraient les réfugiés qui arrivent en Grande-Bretagne par des itinéraires non autorisés se voir refuser un droit d’asile automatique et à la place être expulsés de force vers des pays sûrs qu’ils ont traversés pour se rendre au Royaume-Uni, qui se trouvent généralement dans l’UE.

Le ministère de l’Intérieur a annoncé son intention de remplacer le règlement de Dublin, qui lui permettait de renvoyer les demandeurs d’asile vers les États membres de l’UE alors que la Grande-Bretagne faisait partie du bloc, par des «accords de retour bilatéraux».

Mais L’indépendant a appris que la France, la Belgique et l’Allemagne n’ont pas l’intention de conclure des accords bilatéraux avec la Grande-Bretagne, avertissant que le pays «ne peut pas continuer à compter sur la solidarité européenne» et qu’il «reste lié par le droit international».

Entre-temps, il est apparu qu’un certain nombre de personnes de Napier Barracks, un site militaire abritant un certain nombre de demandeurs d’asile, ont reçu des lettres du ministère de l’Intérieur indiquant qu’elles pourraient faire face à une expulsion vers l’Europe et que leurs demandes de protection pourraient ne pas être prises en considération par le ministère de l’Intérieur. ROYAUME-UNI.

conseillé

Les avocats préviennent qu’étant donné la réticence des pays de l’UE à conclure des accords bilatéraux de retour, cela entraînera la suspension des demandes de protection des personnes vulnérables sans raison valable.

Le secrétaire belge à l’asile et aux migrations, Sammy Mahdi, a déclaré que le pays n’avait pas l’intention de négocier des accords de réadmission unilatéraux avec le Royaume-Uni et qu’il avait déjà expliqué sa position au ministre de l’Immigration Chris Philp.





Le Royaume-Uni a choisi de quitter l’UE et ne peut donc pas continuer à compter sur notre solidarité européenne. On ne peut pas s’attendre à ce que nous nous entendions simplement sur le retour de ces migrants Sammy Mahdi, secrétaire belge à l’asile et aux migrations

«Malgré le Brexit, les trans-migrants ne peuvent pas être renvoyés en Belgique comme ça. Le Royaume-Uni a choisi de quitter l’UE et ne peut donc pas continuer à compter sur notre solidarité européenne. On ne peut pas s’attendre à ce que nous nous entendions simplement sur le retour de ces migrants », a-t-il ajouté.

L’ambassade d’Allemagne à Londres a quant à elle déclaré L’indépendant qu’aucune négociation entre l’Allemagne et le Royaume-Uni sur les modalités de retour n’avait eu lieu, ajoutant que le pays «préfère généralement une approche commune de l’UE» – indiquant que les accords de retour bilatéraux ne sont pas envisageables.

La France a fait écho à ces propos, un porte-parole du gouvernement déclarant: «Nous allons naturellement poursuivre notre coopération opérationnelle pour prévenir les départs et lutter contre les réseaux de passeurs. En ce qui concerne les réadmissions, l’asile est un sujet européen, qui appelle une réponse européenne. »

Fonctionnaires de l’UE en août dernier a rejeté une demande britannique pour un pacte qui permettrait au gouvernement de renvoyer les demandeurs d’asile dans les pays européens, affirmant que la proposition «n’est pas très opérationnelle et n’apporte pas beaucoup de valeur ajoutée».

Claude Moraes, qui était un député britannique jusqu’à la fin de la période de transition du Brexit et est en contact avec d’anciens collègues travaillant sur la migration dans le bloc, a déclaré qu’il pensait que rien n’avait changé en ce qui concerne la position de l’UE, et que le gouvernement britannique était au courant. de cela.

«L’UE ne bougera pas là-dessus. Ils n’ont aucune sympathie pour la Grande-Bretagne à ce sujet, car ils se rendent compte que la Grande-Bretagne a joué rapidement et librement sur ce sujet pendant le Brexit, et ils ont pris des chiffres beaucoup plus importants », a-t-il déclaré. L’indépendant.

«La raison pour laquelle le Royaume-Uni parle d’accords bilatéraux est entièrement politique, pour la presse. Tant qu’ils parlent d’accords bilatéraux, ils peuvent tromper les gens en leur faisant croire qu’ils ont une sorte de plan européen dans leur manche.

«En fin de compte, il y aura de la fumée et des miroirs et ils en avaleront un grand nombre. Nous finirons par prendre des réfugiés, mais nous ferons semblant de jouer dur et à la fin il y aura des choses brutales qui se produiront. Ils choisiront probablement un territoire lointain et testeront les eaux. «

Lettres vues par L’indépendant envoyés par le ministère de l’Intérieur à un certain nombre de demandeurs d’asile à Napier Barracks ces dernières semaines déclarent qu’il existe des «preuves» qu’ils «étaient présents ou avaient un lien» dans un État de l’UE avant d’arriver en Grande-Bretagne – et que leur demande peut donc être considérée « inadmissible ».

«Si votre demande est considérée comme irrecevable, nous ne vous demanderons pas les raisons de votre demande d’asile ni ne prendrons de décision sur votre demande de protection. Nous tenterons de vous supprimer de [EU country] dans lequel vous étiez présent ou avez une connexion, ou tout autre pays sûr qui vous recevra », indique la lettre.

Jeremy Bloom, avocat chez Duncan Lewis Solicitors, qui représente une vingtaine de demandeurs d’asile qui ont reçu la lettre, a déclaré qu’il était «frappant» que le ministère de l’Intérieur la distribue même si les négociations avec les États de l’UE ne semblent même pas avoir commencé.

«C’est le genre de chose que vous vous attendez à voir avoir été réglé bien avant la mise en place des nouvelles règles. Maintenant que le Brexit a eu lieu, il est difficile de voir quelles incitations les pays de l’UE auraient à conclure ce type d’accords avec le Royaume-Uni », a-t-il ajouté.





Maintenant que le Brexit a eu lieu, il est difficile de voir quelles incitations les pays de l’UE auraient à conclure ce type d’accords avec le Royaume-Uni. Jeremy Bloom, avocat représentant les demandeurs d’asile

«L’un des problèmes majeurs est la possibilité que les nouvelles règles entraînent de longs retards dans l’examen des demandes d’asile.»

Maddie Harris, du Human for Rights Network, qui soutient un certain nombre de personnes qui ont reçu les lettres, a déclaré que c’était «de la nourriture politique» d’informer un individu qu’il était soumis à la règle d’interdiction de territoire sans accords de retour avec les pays de l’UE.

Elle a averti que la situation pourrait exacerber des niveaux déjà élevés de mauvaise santé mentale parmi les personnes dans les casernes. Jusqu’à présent, au moins 15 demandeurs d’asile ont été transférés hors du camp pour des raisons de vulnérabilité après l’intervention d’avocats, et des organisations caritatives affirment qu’il y a eu au moins deux tentatives de suicide ces dernières semaines.

«Le retard créé pour les personnes soumises à la règle d’interdiction de territoire, en plus des longs retards préexistants dans le système d’asile britannique, empêchera les personnes de recommencer leur vie au Royaume-Uni», a ajouté Mme Harris.

«Cela créera une grave détérioration de la santé mentale des gens tandis que la menace de renvoi du Royaume-Uni, peut-être vers un pays dans lequel ils n’ont jamais mis les pieds, plane au-dessus de leurs têtes.»

Cela vient après d’anciens ministres et fonctionnaires du ministère de l’Intérieur Raconté L’indépendant Les projets de Mme Patel visant à expulser les demandeurs d’asile vers d’autres pays ne sont pas réalisables et finiront par coûter plus cher.

Lord David Blunkett, qui a occupé le poste de ministre de l’Intérieur entre 2001 et 2004 sous Tony Blair, a déclaré qu’il n’y avait pas de chance pour que le Royaume-Uni parvienne à conclure des accords de retour bilatéraux avec les pays de l’UE.

M. Philp a déclaré: «Tous les pays ont la responsabilité morale de s’attaquer au problème de la migration illégale. Nous attendons de nos partenaires internationaux qu’ils s’engagent avec nous à cet égard, en s’appuyant sur notre bonne coopération actuelle.

«Les individus devraient demander l’asile dans le premier pays sûr qu’ils ont atteint – plutôt que de faire des voyages dangereux et illégaux vers le Royaume-Uni. En décembre, nous avons introduit de nouvelles règles pour rendre les demandes d’asile irrecevables lorsque des personnes ont voyagé ou ont un lien avec des pays sûrs et nous respectons maintenant cet engagement. »