Les pays de l’UE discuteront de la réduction du tourisme russe – Bloomberg

Des responsables de Pologne, de Finlande et des trois États baltes pourraient se rencontrer dès la semaine prochaine

Les États baltes tiendront des consultations avec la Pologne et la Finlande sur la manière dont ils peuvent ensemble réduire le flux de touristes russes dans leurs pays, a rapporté Bloomberg jeudi. Une réunion sur la question pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine

La réunion prévue a été confirmée par deux sources diplomatiques de l’UE, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat, a indiqué l’agence de presse économique.

Les pourparlers suivraient un échec de l’UE à accepter une interdiction à l’échelle du bloc de délivrer des visas non essentiels aux citoyens russes. Lors d’une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères en République tchèque cette semaine, les États membres ont opté pour l’option moins punitive consistant à supprimer un accord de 2006 avec la Russie qui offrait une procédure simplifiée pour l’obtention de visas.

Les trois États baltes, la Pologne et la Finlande étaient parmi les partisans de la restriction la plus radicale. Les cinq pays de l’UE partagent une frontière terrestre avec la Russie et ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les ressortissants russes pourraient constituer une menace pour la sécurité.

Les vols directs entre les États de l’UE et la Russie étant suspendus au milieu du conflit en Ukraine, les pays voisins ont enregistré un nombre élevé de traversées terrestres depuis la Russie. Sans une interdiction totale en place, ils envisagent d’autres options pour réduire le nombre de visiteurs russes.

Lire la suite L’UE révèle quels Russes obtiendront encore des visas

“Jusqu’à ce que nous soyons parvenus à un accord sur la manière de restreindre l’entrée des ressortissants russes dans l’Union européenne, l’Estonie et d’autres pays qui partagent une frontière avec la Russie et la Biélorussie envisageront une interdiction de visa nationale ou une restriction des passages frontaliers pour les ressortissants russes avec des visas de l’UE, ” Le ministre estonien des Affaires étrangères, Urmas Reinsalu, a déclaré dans un communiqué après la réunion à Prague.

Les membres individuels peuvent imposer leurs propres restrictions contre les Russes, ce que certains ont fait avant même le rassemblement de l’UE. La Finlande a annoncé une répression des visiteurs de son voisin à la mi-août, affirmant qu’elle n’accepterait que 100 demandes de visa par jour, contre environ 1 000. La limite doit être appliquée à partir de ce jeudi.

Les États baltes ont complètement cessé de délivrer des visas aux citoyens russes, à l’exception de ceux qui voyagent pour des raisons humanitaires et à titre diplomatique officiel.