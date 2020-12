La Commission européenne a recommandé que les pays européens «abandonnent» leurs interdictions de voyager aux personnes au Royaume-Uni, invoquant la nécessité de protéger les voyages essentiels et d’éviter les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement.

Les interdictions de vol et de voyage imposées aux personnes au Royaume-Uni devraient être supprimées pour permettre « les déplacements essentiels et éviter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré mardi la Commission.

La recommandation de Bruxelles sera soumise aux ambassadeurs de l’UE plus tard mardi.

Didier Reynders, le commissaire à la justice de l’UE, a déclaré que «Étant donné les incertitudes actuelles et à la lumière du principe de précaution, les États membres devraient prendre des mesures coordonnées pour décourager les voyages non essentiels entre le Royaume-Uni et l’UE.»

Reynders a affirmé que « Interdictions générales de voyager » ne devrait pas empêcher des milliers de citoyens européens de rentrer chez eux pour la période de Noël.

Le commissaire à la justice a déclaré qu’il fallait trouver un équilibre entre arrêter la propagation de la nouvelle souche Covid-19 et provoquer de graves perturbations.

«Bien que des précautions soient nécessaires pour contenir la propagation de la nouvelle variante du coronavirus, avec la recommandation d’aujourd’hui, nous nous assurons donc que les restrictions sont coordonnées et prévoient les exemptions nécessaires pour les citoyens et les résidents rentrant chez eux et d’autres voyageurs essentiels», a noté le commissaire à la justice.

Les Britanniques se retrouvent soumis à des interdictions de voyager dans le monde, car les gouvernements craignent la propagation d’une nouvelle souche de Covid « très contagieuse » qui a été détectée en Grande-Bretagne.

La souche est censée être 70% plus contagieuse.

Les interdictions de voyager imposées au Royaume-Uni, dont une par la France, ont entraîné une perturbation des chaînes d’approvisionnement et d’énormes retards dans les ports britanniques.

