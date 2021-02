Les pays de l’UE désespérés sont à la recherche de vaccins contre les coronavirus – parfois sur un marché ouvert trouble.

Bien qu’ils prévoient toujours d’obtenir des vaccins du bloc, certains pays essaient également de négocier directement avec les fabricants de médicaments et de lorgner sur le marché ouvert trouble où ils ne sont pas sûrs des vendeurs et des produits. Certains ont également accepté d’échanger des vaccins entre eux, des accords que certains d’entre eux ont maintenant des raisons de regretter.

Un immense marché noir – ou du moins gris – a vu le jour, avec des emplacements du monde entier à des prix souvent exorbitants. Les vendeurs ont approché les gouvernements de l’UE avec des allégations de 460 millions de doses de vaccins, selon les premiers résultats d’une enquête menée par l’agence anti-fraude du bloc qui ont été partagés avec le New York Times.

Dans une Europe avide de vaccins et riche en espèces, la recherche de plus de doses amène les nations à commercer entre elles, à peser les achats en Russie et en Chine et à proposer des offres d’intermédiaires allant de la fraude réelle à la fraude pure et simple.

L’année dernière, le bloc a tardé à faire de gros achats anticipés auprès des sociétés pharmaceutiques, agissant des semaines après les États-Unis, la Grande-Bretagne et une poignée d’autres pays. Cette année, le bloc a été pris au dépourvu par une production de vaccins plus lente que prévu, et les pays individuels ont échappé à leur déploiement.

Environ 5% des quelque 450 millions d’habitants de l’UE ont reçu au moins une dose d’un vaccin, contre 14% aux États-Unis, 27% en Grande-Bretagne et 53% en Israël, depuis la semaine dernière, selon des bases de données de Our World dans les données et les gouvernements.

Les trébuchements du bloc de nations le plus riche du monde ont rendu la politique des vaccins toxique. Particulièrement irritant pour de nombreux Européens est la vue d’un ancien membre de l’UE – la Grande-Bretagne – aller de l’avant avec ses plans de vaccination et de réouverture, tandis que les sociétés de l’UE restent bloquées au milieu d’une nouvelle vague de variantes dangereuses, leurs économies s’enfonçant plus profondément dans la récession.

Au cours des derniers mois de 2020, plusieurs pays ont choisi de renoncer à une partie de leurs parts de population de vaccins achetés dans l’UE. Une grande partie de ce commerce impliquait des pays moins riches, avec moins d’infrastructures et des populations difficiles à atteindre, vendant leurs parts de vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna qui nécessitent un stockage ultra-froid, et au lieu de cela, rendant le vaccin AstraZeneca moins cher, plus facile à manipuler, la pièce maîtresse de leurs campagnes de vaccination.

Mais AstraZeneca, dont le vaccin a été développé avec l’Université d’Oxford, a réduit ses livraisons prévues dans l’UE en raison de problèmes de production. Et malgré les assurances des experts, de nombreux Européens ont exprimé des doutes à ce sujet après que certains dirigeants ont mis en doute son efficacité dans les groupes plus âgés, qui n’étaient pas bien représentés dans les essais cliniques. (Pfizer a également subi un ralentissement de l’offre.)