BRUXELLES (AP) – Les ambassadeurs de l’Union européenne se réunissaient le jour de Noël pour commencer à évaluer l’énorme accord de libre-échange conclu par le bloc avec la Grande-Bretagne et qui devrait débuter la semaine prochaine lorsque le processus de divorce acrimonieux du Brexit prendra enfin fin.

Après l’annonce de l’accord jeudi, les pays de l’UE ont déjà manifesté leur soutien au résultat et on s’attendait à ce qu’ils soutiennent à l’unanimité l’accord, une condition préalable à son approbation légale.

L’approbation rapide de l’accord est essentielle, car une période de transition pendant laquelle la Grande-Bretagne a continué à commercer selon les règles de l’UE malgré son départ le 31 janvier du bloc s’achève le jour du Nouvel An. Sans un accord commercial, cela aurait aggravé le chaos à la frontière où les contrôles des marchandises devront être renforcés puisque la Grande-Bretagne est totalement hors du bloc des 27 nations.

Le parlement britannique devrait approuver l’accord dans les prochains jours, mais l’accord devra être appliqué à titre provisoire, puisque le législateur de l’UE ne peut donner son accord que le mois prochain au plus tôt. Là aussi, l’approbation est attendue.

Cette forte démonstration d’unité témoigne du négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, qui a travaillé sans relâche pour garder toutes les nations de l’UE et les groupes au sein du parlement de l’UE au courant des développements tout au long des négociations tortueuses.

Il a fallu plus de trois ans de querelles avant que la Grande-Bretagne ne quitte les structures politiques du bloc en janvier dernier. Démêler les économies des deux parties et réconcilier le désir d’indépendance de la Grande-Bretagne avec l’objectif de l’UE de préserver son unité a pris des mois de plus.

Les deux parties affirment maintenant que l’accord de 2000 pages protège leurs objectifs chéris. La Grande-Bretagne a déclaré qu’elle donnait au Royaume-Uni le contrôle de son argent, de ses frontières, de ses lois et de ses zones de pêche. L’UE affirme qu’elle protège le marché unique de l’UE et contient des garde-fous pour garantir que la Grande-Bretagne ne viole pas injustement les normes de l’Union.

