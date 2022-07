Les pays de l’UE chantent les louanges de l’UEFA face à la Super League

Les plans d’une Super Ligue européenne se sont effondrés à peine deux jours après son annonce l’année dernière après le tollé des fans et des gouvernements. FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

De l’Espagne à l’Irlande en passant par l’Italie, les pays européens ont apporté un soutien sans réserve à l’UEFA face à la Super Ligue européenne rebelle sur le plus haut terrain d’Europe, louant son modèle ouvert ainsi que son importance sociale et éducative.

Les commentaires des pays lors d’une audience de deux jours devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) soulignent les enjeux importants pour l’UEFA et d’autres instances sportives au pouvoir monopolistique et aux droits médiatiques lucratifs.

L’approbation de l’UEFA par les pays, en fait un appel à préserver le statu quo, suggère que la Cour devrait prendre en compte les aspects sociaux et économiques de l’affaire, et pas seulement les arguments juridiques et antitrust.

L’UEFA s’est retrouvée sur le banc des accusés après que la Super League l’ait accusée d’avoir abusé de son pouvoir pour bloquer les événements rivaux et pénaliser les joueurs et les clubs.

La Super League s’est effondrée à peine deux jours après son annonce l’année dernière alors que les clubs d’élite anglais, français et italiens se retiraient suite au tollé des fans et des gouvernements, ne laissant que le Real Madrid, Barcelone et la Juventus impliqués dans le projet.

La Hongrie a déclaré que l’UEFA représente les valeurs du modèle sportif européen en termes de protection de l’intégrité physique et morale des joueurs et de compétition fondée sur le mérite.

“Ce sont des valeurs que l’UEFA et la FIFA suivent, tant dans l’organisation du sport que dans la réaffectation des revenus”, a déclaré l’avocate hongroise Ester Gyarmati devant le panel de 15 juges le deuxième jour de l’audience.

Les restrictions de l’UEFA enfreignent clairement le droit européen de la concurrence, mais sont justifiées pour protéger le modèle sportif européen, a déclaré l’avocat autrichien Franz Koppensteiner.

L’avocat de Malte a pris un pop à la Super League.

“La Super League n’a pris en compte que les intérêts étroits de ses clubs, elle ignore le caractère ouvert de la compétition basée sur les mérites”, a déclaré l’avocat maltais Andria Buhagiar.

L’avocat de la Roumanie a déclaré que l’affaire était existentialiste.

“Ce cartel ne peut pas coexister avec l’organisation de l’UEFA et de la FIFA sans conduire à la mort certaine de la compétition ouverte”, a déclaré son avocate Emilia Gane.

La Commission européenne, qui agit en tant qu’autorité de la concurrence dans le bloc des 27 pays, a adopté une position plus nuancée, affirmant qu’il devrait y avoir des freins et contrepoids au pouvoir monopolistique.

“L’exercice des fonctions de régulation doit être soumis à des limites, des obligations et un contrôle pour éviter que ces organismes ne faussent la concurrence”, a déclaré son avocat Carlos Urraca Caviedes.

Il a déclaré que le modèle sportif européen était une façon de gérer un sport, mais que des organes directeurs alternatifs pourraient en être une autre.

Urraca Caviedes a cependant critiqué les sanctions de l’UEFA et de la FIFA contre les joueurs.

“Il ne semble pas que des sanctions excluant les joueurs de la participation à l’UEFA, à la FIFA soient nécessaires ou proportionnées pour protéger ces principes”, a-t-il déclaré.

La Cour rendra son jugement l’année prochaine.