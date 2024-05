L’effort de défense devrait être financé par l’UE, a déclaré la ministre lituanienne de l’Intérieur, Agne Bilotaite.

Les ministres de l’Intérieur des pays baltes, de la Pologne, de la Norvège et de la Finlande se sont mis d’accord sur la création d’un organisme unique, appelé « Mur de drones » système de défense le long de leurs frontières collectives avec la Russie et la Biélorussie.

Les ministres des pays de l’OTAN se sont réunis cette semaine à Riga pour discuter des moyens de coordonner leurs mesures de sécurité alors que les tensions avec la Russie s’intensifient.

« Nous constatons des efforts constants » de la Russie et de la Biélorussie vers « déstabiliser la sécurité intérieure et l’ordre public de nos pays, pour créer la panique et la méfiance à l’égard des institutions », La ministre lituanienne de l’Intérieur, Agne Bilotaite, a déclaré dans un communiqué communiqué de presse vendredi, accusant les deux « militariser la migration, les cyberattaques, la désinformation, le sabotage des infrastructures critiques et d’autres menaces hybrides. »

Donc, « Il faut réfléchir à l’évacuation de la population à l’échelle régionale et à la sécurisation des frontières extérieures de l’UE avec des drones. » » a déclaré Bilotaite.

La proposition « Un mur de drones s’étendant de la Norvège à la Pologne » protégeraient leurs frontières, non « uniquement avec des infrastructures physiques, des systèmes de surveillance, mais aussi avec des drones et d’autres technologies », Bilotaite a déclaré à l’agence de presse Baltic News. Elle a également proposé d’organiser des exercices conjoints d’évacuation massive au niveau régional.















Bien que la Norvège ne soit pas membre de l’Union européenne, les ministres ont convenu d’explorer la possibilité de financer des efforts de défense communs à partir de sources de financement de l’Union européenne, indique le communiqué de presse. Les ministres ont été invités pour une prochaine réunion le 6 septembre plus tard cette année.

Le mois dernier, le parlement lituanien s’est engagé à augmenter ses dépenses de défense à 3 % du PIB total du pays dans le cadre de son rôle au sein de l’OTAN. Les membres du bloc militaire dirigé par les États-Unis se sont fixé un objectif de dépenses militaires d’au moins 2 % du PIB, mais certains n’ont pas atteint cet objectif.















Plus tôt cette année, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé que les membres du bloc « se réunir dans le but de livrer 1 million de drones à l’Ukraine. » Les États membres doivent passer du temps de paix à un rythme élevé de production de ces armements, a-t-il déclaré.

Moscou a averti à plusieurs reprises que les livraisons d’armes occidentales ne feraient que prolonger le conflit ukrainien. Il affirme que la crise a été déclenchée par l’expansion de l’OTAN vers les frontières russes, qu’il considère comme une menace existentielle. Le président Vladimir Poutine a également déclaré à plusieurs reprises que la Russie « n’a aucun intérêt… géopolitique, économique ou militaire » en attaquant l’OTAN, et ont rejeté les discours alarmistes occidentaux comme des tentatives visant à effrayer leurs citoyens et à les inciter à financer le complexe militaro-industriel.