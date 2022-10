Les pays de l’OTAN se précipitent pour renforcer les défenses aériennes ukrainiennes

BRUXELLES – Indignés par les récentes frappes de la Russie sur des cibles d’infrastructures civiles à travers l’Ukraine, les pays de l’OTAN et d’autres nations s’engagent à renforcer leur soutien aux forces ukrainiennes, en se concentrant en particulier sur les systèmes avancés de défense aérienne en tête de la liste de souhaits de Kyiv. “Nous resterons aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra”, a déclaré jeudi aux journalistes le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, alors que les ministres de la Défense se réunissaient pour une deuxième journée de réunions au siège de l’alliance à Bruxelles. “En particulier, nous fournirons plus de systèmes de défense aérienne à l’Ukraine.”

La promesse de Stoltenberg faisait écho à la détermination du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et d’autres responsables qui ont exprimé leur consternation face aux frappes aériennes russes. Les ministres de la Défense discuteront jeudi de la réponse de l’OTAN à la guerre de la Russie en Ukraine, y compris l’aide militaire, la protection des infrastructures critiques et la planification nucléaire, entre autres questions.

L’Allemagne a commencé à envoyer quatre de ses systèmes de défense aérienne IRIS-T à la pointe de la technologie en Ukraine.

Mercredi, le président français Emmanuel Macron a déclaré dans une interview que son pays livrerait des systèmes de radar et de défense aérienne à l’Ukraine dans les semaines à venir. Il n’a pas précisé quels systèmes. Tôt jeudi, la Grande-Bretagne a fait sa propre annonce : elle enverra des missiles antiaériens AMRAAM à l’Ukraine.

“Les dernières frappes aveugles de la Russie sur des zones civiles en Ukraine justifient un soutien supplémentaire à ceux qui cherchent à défendre leur nation”, a déclaré le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, dans le communiqué.

Les missiles AMRAAM, a déclaré Wallace, seront utilisés aux côtés des systèmes de défense aérienne américains connus sous le nom de NASAMS. Des responsables américains ont déclaré plus tôt cette semaine que deux systèmes NASAMS étaient à quelques semaines de la livraison en Ukraine et que des efforts sont en cours pour les y faire parvenir plus rapidement.

L’Ukraine veut plus de défense aérienne. Voici comment ça fonctionne.

Le nouvel équipement arrive alors que les pays de l’OTAN et d’autres pays soutenant l’Ukraine sont de plus en plus alarmés et en colère contre les tactiques de plus en plus brutales de la Russie.

Selon des responsables et des diplomates de l’OTAN, une série de revers sur le champ de bataille ont mis les forces russes en échec, mais rien n’indique que le président russe Vladimir Poutine envisage de reculer, et la Russie a pris des mesures pour resserrer son emprise sur les zones occupées qui prétendent ont annexé en violation du droit international.

Avec ses stocks de munitions de précision épuisés, la partie russe a intensifié ses attaques en utilisant des munitions de l’ère soviétique à plus longue portée, visant les infrastructures ukrainiennes et des cibles civiles loin de la ligne de front, a déclaré un haut responsable de l’OTAN – un signe, une certaine crainte, de ce qui est à venir.

La Russie impose des règles frontalières à Zaporizhzhia pour consolider l’annexion illégale

Mercredi, Austin a convoqué la sixième réunion du Groupe de contact pour la défense ukrainienne, une coalition de plus de 50 pays qui ont promis un soutien militaire à l’Ukraine.

Austin a dénoncé la « méchanceté et la cruauté » de la récente escalade de la Russie et a promis un soutien continu. “Nous allons faire tout ce que nous pouvons, aussi vite que possible, pour aider les forces ukrainiennes à obtenir la capacité dont elles ont besoin pour protéger le peuple ukrainien”, a-t-il déclaré.

Mais obtenir de l’Ukraine les systèmes dont elle a besoin – et s’assurer qu’ils sont utilisables – est une tâche complexe, ont déclaré des responsables américains et de l’OTAN. Le général Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré que l’approvisionnement des défenses aériennes sera “assez compliqué d’un point de vue technique” et “prendra un peu de temps”.