Les pays de l’OTAN, regardant au-delà de l’offensive ukrainienne, envisagent les besoins de sécurité à long terme

Commentez cette histoire Commentaire

OSLO – L’administration Biden et ses alliés de l’OTAN élaborent des plans pour assurer un soutien militaire continu à l’Ukraine au-delà de l’offensive actuelle du pays, dans l’espoir que les pactes de sécurité à long terme créeront une forte dissuasion contre une future agression russe et modifieront potentiellement le calcul du champ de bataille du président Vladimir Poutine. Les propositions en évolution représentent une alternative à l’admission de l’Ukraine dans l’OTAN à court terme, une perspective qui a divisé les États membres entre ceux qui soutiennent la demande de Kiev d’une entrée immédiate dans l’alliance militaire occidentale et ceux qui craignent que cela ne plonge le bloc dans un conflit direct. avec la Russie.

Des responsables de pays de l’OTAN, dont beaucoup ont parlé sous le couvert de l’anonymat pour décrire la planification interne, ont décrit des propositions d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec l’Ukraine qu’ils ont qualifiés de pactes de défense mutuelle ou de mémorandums de sécurité à l’instar de ceux qui ont acheminé des milliards de dollars un an d’aide militaire américaine à l’allié américain Israël.

Après un effort de plusieurs mois pour obtenir des dons de chars, de missiles, de défenses aériennes et d’autres équipements occidentaux dont les forces ukrainiennes ont besoin pour leur opération prévue – qui, selon certains responsables américains, est déjà en cours – l’objectif de l’administration Biden est désormais «comment pouvons-nous maintenir cela? force après la contre-offensive ? a déclaré un haut responsable américain.

« Ce que nous voulons vraiment faire, c’est envoyer un signal sans ambiguïté à Poutine que, indépendamment de ce qui se passera en Occident dans les deux prochaines années, l’Occident continuera de soutenir la défense de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra », a déclaré le responsable.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, s’exprimant après des entretiens entre les ministres des Affaires étrangères de l’OTAN dans la capitale norvégienne jeudi, a déclaré que les États membres soutenaient fermement l’éventuelle inclusion de l’Ukraine dans l’OTAN. Mais malgré le plaidoyer intensif du gouvernement du président ukrainien Volodymyr Zelensky, le bloc ne devrait pas émettre d’invitation formelle à l’adhésion lors d’un sommet des dirigeants de l’alliance à Vilnius, en Lituanie, le mois prochain.

Stoltenberg a déclaré que les partisans de l’Ukraine doivent non seulement continuer à fournir les armes nécessaires pour gagner la guerre, mais aussi tracer une voie post-conflit. « Quand cela se terminera, nous devons nous assurer que nous avons les cadres en place pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une pause dans le schéma des actions agressives russes », a-t-il déclaré.

Les responsables ont déclaré que les accords proposés impliqueraient de verrouiller des engagements pluriannuels pour fournir des fonds et des armes et potentiellement des promesses formelles de venir en aide les uns aux autres en cas d’attaque. Ils serviraient également à isoler l’Ukraine des changements politiques majeurs en Occident ou de l’intensification des appels à réduire l’aide, comme ceux que certains républicains américains ont lancés.

Pendant des mois, les responsables américains ont fait référence à un « modèle porc-épic » qui armerait l’Ukraine et la rendrait capable de repousser les attaques russes, comme Israël a tenté de le faire pendant des décennies pour dissuader les États arabes environnants et l’Iran. Crucial dans la stratégie d’Israël a été une série de mémorandums de 10 ans avec les États-Unis qui engagent ce qui représente plus de 3 milliards de dollars par an en aide à la sécurité. Le mémorandum le plus récent a été finalisé en 2016.

Les États-Unis ont fourni à l’Ukraine près de 40 milliards de dollars d’aide à la sécurité depuis le début de la guerre.

Le secrétaire d’État Antony Blinken, s’exprimant à Oslo, a déclaré que les partisans de l’Ukraine s’efforçaient de maximiser sa capacité à reprendre du territoire cette année.

« Nous nous efforçons également d’aider l’Ukraine à renforcer sa capacité de dissuasion et de défense à moyen et long terme, afin que si et quand l’agression actuelle s’installe, l’Ukraine ait la pleine capacité de dissuader et, si nécessaire, de se défendre contre une agression future, « , a-t-il déclaré aux journalistes, suggérant que des détails émergeraient dans les semaines à venir. Blinken doit prononcer un discours en Finlande vendredi sur les perspectives américaines près d’un an et demi après le début de la guerre.

Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, un patchwork d’accords de sécurité pourrait fournir à l’Ukraine « la dissuasion par le déni ».

« Ce qui est important, c’est qu’à la fin, il y ait de la clarté. Il est clair que les amis de l’Ukraine seront là à long terme pour la sécurité de l’Ukraine », a-t-elle déclaré cette semaine lors d’une conférence à Bratislava, en Slovaquie.

Le président français Emmanuel Macron a lancé son propre appel à des garanties de sécurité à Bratislava. « Nous devons construire quelque chose entre la sécurité fournie à Israël et une adhésion à part entière », a-t-il déclaré.

Le calendrier de ces arrangements et leurs détails – y compris, surtout, comment ils fonctionneraient compte tenu du contrôle par la Russie d’environ un cinquième du territoire ukrainien – restent flous. Les responsables américains ont déclaré que les accords, s’ils se matérialisaient comme prévu, ne seraient probablement pas conclus avant le sommet de Vilnius.

Alexander Vershbow, un ancien secrétaire général adjoint de l’OTAN qui est maintenant membre du Conseil de l’Atlantique, a déclaré que l’objectif serait d’armer l’Ukraine « jusqu’aux dents ».

« Cela pourrait gagner du terrain en tant que politique d’alliance lors du sommet de l’OTAN à Vilnius, même si l’adhésion serait la destination ultime », a-t-il déclaré.

Eric Ciaramella, un ancien responsable de la Maison Blanche qui est maintenant membre du Carnegie Endowment for International Peace, a déclaré qu’un cadre de sécurité montrerait à Poutine que le soutien de l’Occident ne s’estompera pas à mesure que la fatigue de la guerre s’installe ou que la direction politique change, une idée qui semble être un élément clé de la stratégie russe.

« Nous devons commencer à mettre en place un cadre plus durable et prévisible qui reprend une grande partie de ce que nous avons fait jusqu’à présent et le codifie… d’une manière qui montre à Poutine que nous le pensons quand nous disons que nous sommes là pour soutenir L’Ukraine sur le long terme », a déclaré Ciaramella.

Alors que le président Biden a reçu un fort soutien au Congrès pour sa campagne d’aide massive à la sécurité de l’Ukraine, une minorité de républicains s’est opposée au maintien de niveaux élevés d’aide à l’Ukraine.

De tels accords combleraient un vide alors que le marchandage se poursuit sur l’OTAN ukrainienne l’adhésion, un processus qui pourrait prendre des années et est vulnérable au veto de membres comme la Hongrie et la Turquie, qui entretiennent des relations plus amicales avec Moscou.

Ils fourniraient également aux industries de l’armement en Europe et aux États-Unis les fonds et la demande nécessaires pour augmenter la production d’armements vitaux, qui reste un défi majeur 15 mois après le début de la guerre.

Certains anciens responsables ont averti que de tels accords ne devraient pas être considérés comme un substitut aux garanties de sécurité formelles inscrites dans l’article 5 de l’OTAN, la clause de défense mutuelle du bloc. Ils notent que l’Ukraine, contrairement à Israël, fait face à un adversaire qui est la plus grande puissance nucléaire du monde.

Andrea Kendall-Taylor, ancienne officier adjointe du renseignement national pour la Russie et l’Eurasie au Conseil national du renseignement, a déclaré que tout ce qui n’était pas une garantie de sécurité maintiendrait l’Ukraine dans ce qu’elle a qualifié de « zone grise » que l’ancienne république soviétique occupe depuis la fin de la guerre froide.

« Le plan porc-épic ne devrait pas remplacer l’article 5 », a-t-elle déclaré. « Ça doit être les deux. »

Le général Richard Barrons, ancien commandant du Commandement des forces interarmées de l’armée britannique, a averti qu’une Ukraine hautement armée, sans les contraintes de l’adhésion à l’OTAN, pourrait avoir d’autres résultats plus problématiques pour l’Occident.

« Une Ukraine correctement réarmée serait un puissant moyen de dissuasion pour la Russie, mais elle serait peut-être tentée d’avoir sa propre aventure », a déclaré Barrons. « La meilleure réponse d’un point de vue ukrainien, sinon nécessairement d’un point de vue occidental, est d’avoir l’Ukraine dans l’OTAN, car alors les garanties sont claires et difficiles à esquiver, et aussi l’Ukraine doit souscrire à l’ambition et à la politique de l’OTAN, donc l’aventurisme est moins. »

La planification se produit alors que les responsables de certains pays de l’OTAN tentent de tempérer les attentes quant à ce à quoi ressemblera l’offensive tant attendue de l’Ukraine et ce qu’elle permettra d’accomplir. Des documents de défense américains divulgués montrent que le gouvernement américain, dans une analyse au début de cette année, a déclaré qu’il serait difficile pour l’Ukraine de faire autre chose que des gains modestes en raison des problèmes de main-d’œuvre et d’équipement.

L’annonce de tels accords dans les mois à venir pourrait également contrecarrer l’échec des forces ukrainiennes à reprendre de grandes quantités de territoire cette année. Alors que l’opération démarre progressivement, le haut responsable américain a suggéré que même des gains modestes pourraient avoir un impact sur le calcul de Poutine en Ukraine.

« En fin de compte, ils vont encore montrer à Poutine que ses affirmations selon lesquelles ces territoires ont été illégalement annexés par la Russie sont fausses. Il ne les contrôle pas tous maintenant, et il en contrôlera moins d’ici l’automne », a-t-il déclaré. « Ce sera finalement un signal fort pour les élites russes et pour le président Poutine, que l’élan à long terme n’est pas en sa faveur. »

Belton a rapporté de Londres et de Washington. Rauhala a rapporté de Bruxelles.