Les pays de l’OTAN doivent dépenser plus pour la défense alors que l’alliance fait face au renforcement militaire de la Russie, déclare le chef de l’organisation | Nouvelles du monde

Les pays de l’OTAN doivent dépenser davantage pour la défense car “nous vivons dans un monde plus dangereux” et l’alliance continue de soutenir l’Ukraine contre “l’agression brutale de la Russie”, a déclaré le chef de l’organisation à Sky News.

Les pays membres ont envoyé des armes, des munitions et de nombreux types d’équipements militaires légers et lourds à l’Ukraine, notamment des systèmes antichars et anti-aériens, des obusiers et des drones, alors que le gouvernement de Kyiv affronte le président Vladimir Poutineles forces.

Le secrétaire général Jens Stoltenberg a déclaré à la présentatrice Kay Burley que son organisation aidait Ukraine “défendre le droit à l’autodéfense” et empêche la guerre de s’étendre au-delà du pays.

Il a souligné OTAN et les alliés ne faisaient “pas partie du conflit” – mais l’alliance a accru sa présence militaire, en particulier sur le flanc est, pour envoyer un “message très clair” à Moscou que si un allié de l’OTAN est attaqué, toute l’alliance répondra.

“Le Royaume-Uni joue un rôle important dans ces efforts”, a-t-il ajouté.

M. Stoltenberg a déclaré que “la réalité brutale est que face à Russierenforcement militaire, la volonté d’utiliser la force contre les voisins, il faut investir davantage dans la défense ».

Il a déclaré que la directive sur les dépenses de défense pour les membres de l’OTAN était de 2% du produit intérieur brut (PIB) et que le Royaume-Uni dépensait plus que ce chiffre, ainsi que “plus d’alliés”.

Cependant, il a déclaré : “Nous devons dépenser plus pour la défense. Je suis moi-même politicien depuis de très nombreuses années. Et je sais que, bien sûr, il est toujours plus tentant de dépenser pour la santé, l’éducation, les infrastructures, au lieu des dépenses de défense.

“Mais quand nous vivons dans un monde plus dangereux, quand nous voyons les actions agressives du président Poutine contre une nation souveraine et pacifique en Europe – l’Ukraine – et toute la rhétorique menaçante contre les alliés de l’OTAN, alors nous devons investir davantage.

“Et c’est exactement ce que font les alliés de l’OTAN.”

L’ancien Premier ministre norvégien a déclaré que l’OTAN devait investir dans de nouvelles capacités plus modernes pour “s’assurer que nous sommes également en mesure de protéger tous les alliés à l’avenir”.

“La bonne nouvelle est que davantage d’alliés dépensent en fait 2 % ou plus pour la défense, et ceux qui ne sont pas encore à 2 % ont, pour la plupart, des plans clairs en place pour atteindre 2 %.”

Il a poursuivi en disant que “2% est un minimum. Alors bien sûr, nous accueillons le Royaume-Uni et d’autres, qui visent un niveau de dépenses supérieur à 2%”.

La favorite du leadership conservateur, Liz Truss, a déclaré que si elle devenait le prochain Premier ministre du Royaume-Uni, elle augmenterait les dépenses de défense à 3% du PIB d’ici 2030.

Son rival dans la course au numéro 10, Rishi Sunak, considère l’objectif de l’OTAN de 2% comme un “plancher et non un plafond” et note qu’il devrait augmenter à 2,5% “au fil du temps” – mais refuse de fixer des “objectifs arbitraires”. “.

La Finlande et la Suède, qui avaient un statut neutre pendant des décennies, ont demandé ces derniers mois à rejoindre l’OTAN.

M. Stoltenberg a déclaré: “Avoir la Finlande et la Suède dans l’OTAN renforcera l’OTAN. Ils ont des armées avancées, ils ont des forces armées très capables.

“Et le fait que nous aurons également ces deux pays – importants pour la mer Baltique, pour les pays baltes – en tant que membres de l’OTAN renforcera l’OTAN.”

Un militaire russe monte la garde dans une zone de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia



Pendant ce temps, l’armée ukrainienne a déclaré que les forces russes avaient effectué des tirs d’artillerie et de roquettes dans la région de Zaporizhzhia, dans le sud-est de l’Ukraine, où des combats ont eu lieu près de la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

La Russie et l’Ukraine se sont accusées mutuellement d’avoir frappé l’usine de Zaporizhzhia, qui a été capturée par les forces russes en mars.

L’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, l’Agence internationale de l’énergie atomique, visitera le site dans quelques jours si les pourparlers pour y accéder aboutissent. Il a déclaré que l’Ukraine avait informé l’AIEA que les bombardements avaient endommagé les infrastructures de l’usine, y compris les laboratoires et les installations chimiques.

Et on craint une catastrophe nucléaire à la centrale où un panache de rayonnement pourrait être libéré, potentiellement vers l’ouest vers les pays de l’OTAN.

Situation à la centrale nucléaire “dangereuse”

M. Stoltenberg a déclaré que la situation y était “dangereuse” et il a appelé les troupes russes à quitter l’usine.

Il a déclaré: “C’est imprudent de la part de la Russie de déployer des forces pour utiliser la zone autour de la centrale nucléaire comme rampe de lancement pour l’artillerie, pour des attaques contre les forces ukrainiennes.

“Par conséquent, nous avons besoin que l’Agence internationale de l’énergie atomique ait accès pour pouvoir inspecter le site. Nous avons besoin que les Russes éloignent leurs forces de la centrale nucléaire, et nous avons besoin que les opérateurs ukrainiens puissent faire leur travail. dans un environnement paisible et contrôlé.

“Parce que ce que la Russie fait autour de la centrale électrique est dangereux. Et c’est dangereux non seulement pour l’Ukraine, mais aussi pour toute l’Europe.”