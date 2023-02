Les pays de l’océan Indien conviennent de mettre un terme à l’utilisation d’engins de pêche industrielle qui épuisent considérablement les stocks de thon

Les États de l’océan Indien ont convenu lundi d’arrêter temporairement l’utilisation d’engins de pêche industriels qui épuisent considérablement les stocks de thon dans une victoire pour les États océaniques qui s’appuient sur des méthodes de pêche à plus petite échelle pour soutenir les moyens de subsistance des communautés dans les régions côtières.

La décision intervient après trois jours de négociations tumultueuses lors de la réunion de la Commission des thons de l’océan Indien composée de 30 membres à Mombasa, au Kenya, où les pays en développement étaient en désaccord avec l’Union européenne, dont les États membres dépendent davantage des senneurs et des palangriers qui sont plus destructeurs pour le milieu marin.

La nouvelle résolution “pourrait enfin donner de la place aux populations d’albacore et de patudo pour se reconstituer”, a déclaré Frédéric Le Manach, directeur scientifique du groupe français de conservation des océans Bloom.

Les nouvelles règles sur la pêche au thon ont été presque contrecarrées au cours du week-end lorsque le ministre kenyan de la pêche a retiré son soutien à la proposition, certains observateurs affirmant que le changement d’avis était peut-être dû à la pression de l’UE. Mais 11 autres États, menés par la délégation indonésienne, ont fait passer la résolution.

“La persévérance dont ont fait preuve tous les partisans prouve que l’unité peut amener un mouvement vers une meilleure direction pour la conservation et la gestion de la pêche au thon dans l’océan Indien”, a déclaré Putuh Suadela, chef de la délégation indonésienne, à l’Associated Press.

L’expert maldivien de la pêche, Hussain Sinan, a déclaré que les nouvelles règles introduites par les États côtiers sont “monumentales” et redéfiniront la gestion marine locale dans la région.

L’UE a déjà été accusée de “tendances coloniales” dans l’océan Indien et de subventionner son industrie de la pêche par des quotas injustes et une pêche opaque. Plus de 200 000 tonnes métriques de poissons sont capturées chaque année dans l’océan Indien par ses États membres. L’UE a 120 jours pour s’opposer à la résolution, selon les règles de l’ONU.

“Les nations côtières sont toujours intimidées par les nations de pêche hauturière, en particulier l’UE”, a déclaré Frédéric Le Manach, mais a ajouté, “ce qui s’est passé ces trois derniers jours envoie un signal très fort : les jours d’intimidation de l’UE sont peut-être révolus. “

L’UE n’a pas encore publié de déclaration et l’AP a demandé des commentaires.