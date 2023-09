Les pays de l’Atlantique s’engagent en faveur d’une coopération environnementale et économique en marge de la réunion de l’ONU

NEW YORK (AP) — Plus de 30 pays atlantiques sur quatre continents se sont engagés lundi à renforcer la coordination en matière de développement économique, de protection de l’environnement, de questions maritimes et bien plus encore, a annoncé la Maison Blanche.

L’adoption de la Déclaration sur la coopération atlantique s’est achevée lundi soir lors d’une réunion organisée par le secrétaire d’État américain Antony Blinken avant le début de la réunion annuelle de l’Assemblée générale des Nations Unies.

« L’Atlantique nous connecte et nous soutient comme jamais auparavant », a déclaré Blinken lors de l’assemblée. Il a souligné que l’Atlantique accueille le plus grand nombre de transports maritimes internationaux et, grâce aux câbles sous-marins, constitue une voie de communication pour le trafic de données plus que tout autre océan.

Cependant, il a ajouté que l’Atlantique est également menacé par le changement climatique, qui a provoqué des tempêtes plus fortes et plus dévastatrices sur les communautés côtières vulnérables et la pêche illégale. « C’est le réchauffement et le refroidissement de l’Atlantique qui déterminent les tendances climatiques et météorologiques mondiales », a-t-il déclaré.

La déclaration comprend un engagement en faveur d’une région atlantique ouverte, libre de toute ingérence, coercition ou action agressive. Les signataires ont également convenu de respecter l’égalité souveraine, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique des États, et reconnaissent le rôle que joue chacune des nations dans l’Atlantique.

L’effort visant à renforcer la coordination entre les pays côtiers de l’Atlantique en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud a été lancé en marge de l’Assemblée générale de l’année dernière avec la création du Partenariat pour la coopération atlantique, un forum conçu par l’administration Biden.

Les pays qui ont approuvé la déclaration de lundi sont : l’Angola, l’Argentine, le Brésil, le Cap-Vert, le Canada, le Costa Rica, la Côte d’Ivoire, la Dominique, la République dominicaine, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Gambie, le Ghana, le Guatemala, la Guinée, la Guyane, l’Islande, Irlande, Libéria, Mauritanie, Maroc, Pays-Bas, Nigeria, Norvège, Portugal, République du Congo, Sénégal, Espagne, Togo, Royaume-Uni, États-Unis et Uruguay.

La Maison Blanche a présenté le forum comme un moyen d’améliorer la coopération entre les pays de l’Atlantique Nord et Sud sur des questions clés et de parvenir à un accord sur un ensemble de principes pour la région atlantique.

La Banque mondiale estime que le commerce de l’océan Atlantique contribue à hauteur de 1 500 milliards de dollars par an à l’économie mondiale et s’attend à ce que ce chiffre double d’ici 2030. On estime que les secteurs de l’économie océanique durable génèrent près de 50 millions d’emplois en Afrique et contribuent à hauteur de 21 milliards de dollars à l’économie latino-américaine. . Mais les défis incluent la pêche illégale, non réglementée et non déclarée ; catastrophes naturelles; et le trafic illicite.

Cette déclaration intervient alors que des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de New York alors que les dirigeants du monde se réunissent à New York pour l’Assemblée générale. Les militants poussent les dirigeants mondiaux à agir plus rapidement pour freiner le changement climatique.

De nombreux dirigeants des pays les plus responsables de la pollution par le carbone qui emprisonne la chaleur ne seront pas présents à l’Assemblée générale de cette année. Et certains présents, dont le président Joe Biden, ne prévoient pas d’assister mercredi à un sommet axé sur le climat organisé par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Aamer Madhani et Matthew Lee, Associated Press