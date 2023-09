Les pays de l’Atlantique forgent un partenariat pour coopérer dans les domaines de la sécurité, de la pêche et du climat, selon la Maison Blanche

Plus de 30 pays riverains de l’océan Atlantique forment un partenariat pour coopérer sur des questions telles que la technologie, une économie océanique durable et le changement climatique, a annoncé mardi la Maison Blanche.

Le Partenariat pour la coopération atlantique implique des nations de quatre continents et a été forgé en marge de la réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Le partenariat est conçu pour stimuler la coopération sur des questions telles que la pêche commerciale tout en reconnaissant le réchauffement des eaux et l’élévation du niveau de la mer qui pourraient poser de sérieux défis.

« Il s’agit de la première entité multilatérale de cette envergure ouverte à toutes les nations atlantiques, reliant quatre continents », a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken aux participants d’une réunion ministérielle à New York lundi soir. « Et à un moment où l’on doute de notre capacité à nous rassembler autour d’une cause commune, nous montrons avec cette initiative que c’est effectivement possible. »

Il a déclaré que la première priorité serait de promouvoir les données scientifiques sur l’océan et les moyens de lutter contre la pollution plastique tout en formant la prochaine génération de chercheurs de l’Atlantique.

« L’Atlantique nous connecte et nous soutient comme jamais auparavant. Plus de trafic commercial et maritime à travers l’Atlantique que sur tout autre océan. Plus de données voyagent le long de ses câbles sous-marins que dans tout autre océan. On y trouve plus de la moitié des pêcheries mondiales. En résumé, l’Atlantique est un océan d’opportunités et un océan qui nous relie de multiples façons », a déclaré M. Blinken.

VOIR AUSSI : Biden se concentrera sur le développement, le climat et l’Ukraine à l’Assemblée générale de l’ONU ; Poutine et Xi ne se présentent pas

« Je pense qu’il est également juste de dire que nous sommes liés par des défis communs », a-t-il déclaré. « C’est le réchauffement et le refroidissement de l’Atlantique qui déterminent les tendances climatiques et météorologiques mondiales. Et à mesure que l’océan se réchauffe et que le niveau de la mer augmente, cela perturbe à son tour les écosystèmes marins et les communautés qui en dépendent, menaçant les moyens de subsistance et exacerbant l’insécurité alimentaire.

La Maison Blanche a déclaré que le partenariat s’appuie sur la Déclaration commune de l’année dernière sur la coopération atlantique, qui a jeté les bases d’un partenariat formel.

Au-delà des questions technologiques et climatiques, le partenariat réaffirmera l’intégrité territoriale de chaque nation et respectera son engagement envers le droit international afin que les États membres « soient libres de toute ingérence, coercition ou action agressive ».

Le partenariat comprend l’Angola, l’Argentine, le Brésil, Cap-Vert, le Canada, le Costa Rica, la Dominique, la République dominicaine, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Gambie, le Ghana, le Guatemala, la Guinée, la Guyane, l’Islande, l’Irlande, la Côte d’Ivoire, le Libéria et la Mauritanie. , le Maroc, les Pays-Bas, le Nigeria, la Norvège, le Portugal, la République du Congo, le Sénégal, l’Espagne, le Togo, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Uruguay.