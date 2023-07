Les pays de la Coupe du monde féminine sont responsables du paiement des joueuses, pas la FIFA

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré à la veille de la Coupe du monde féminine qu’il ne pouvait pas garantir que les prix iraient directement aux joueuses, malgré les appels du syndicat des joueuses FIFPRO pour de telles garanties.

L’instance dirigeante mondiale du football a annoncé en juin que chaque joueur participant au tournoi serait payé au moins 30 000 $ par la FIFA, et « nous garantissons des prix en argent aux joueurs ». Mais Infantino a déclaré mercredi qu’il n’était pas possible de s’assurer que ces paiements aillent directement aux joueurs.

« Nous avons émis des recommandations mais nous sommes une association d’associations », a déclaré Infantino. « Donc, quels que soient les paiements que nous effectuons, ils passeront par les associations, puis les associations effectueront les paiements correspondants à leurs propres joueurs.

« Mais nous sommes en contact avec toutes les associations, et il y a toutes des situations différentes dans différentes parties du monde – fiscalité, résidence, etc., qui nécessitent des accords spéciaux qui sont des accords pour certaines associations avec les joueurs d’avant, de cours.

« Donc, je pense que nous avons pris des décisions révolutionnaires et c’est loin d’être la fin de l’histoire. »

Infantino n’a pas tardé à souligner que les prix en argent de cette Coupe du monde féminine sont passés à 110 millions de dollars à verser aux joueuses des 32 équipes, contre 30 millions de dollars en 2019 pour 24 équipes.

Le prix en argent pour cette Coupe du monde, cependant, est dérisoire par rapport aux 440 millions de dollars offerts aux hommes pour la Coupe du monde l’an dernier au Qatar. Interrogé sur cette disparité mercredi, Infantino a dévié, affirmant que ce n’était pas quelque chose dont il voulait discuter avant la fin du tournoi.

« Eh bien, vous savez, aujourd’hui est la veille du match d’ouverture de la Coupe du monde féminine et pour moi, c’est un moment pour se concentrer sur le positif, se concentrer sur le bonheur, se concentrer sur la joie », a déclaré Infantino. « Jusqu’au 20 août, vous n’entendrez de moi que des choses positives sur tout et sur tout le monde.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’adresse aux médias lors de la conférence de presse de lancement avant la Coupe du monde féminine. Getty Images

« Si quelqu’un n’est toujours pas content de quelque chose, eh bien, je suis vraiment désolé. Je suis content de tout et j’aime tout le monde. À partir du 21 août, nous nous concentrons sur d’autres problèmes dans le monde et sur tous les problèmes à venir. en haut. »

La FIFPRO, le syndicat mondial des joueurs, avait précédemment demandé à la FIFA d’offrir une « garantie globale » selon laquelle 30% des prix iraient aux joueurs.

Bien qu’Infantino ait déclaré que l’objectif de la FIFA était l’égalité des prix entre les tournois masculin et féminin d’ici 2027, il ne s’est pas engagé, qualifiant cela d ‘ »ambition » et obligeant les diffuseurs à intensifier leurs offres pour les droits de diffusion. Tasse.

Lors des cycles précédents, la FIFA a regroupé la vente des droits médiatiques et des parrainages pour la Coupe du monde masculine avec le tournoi féminin, donnant essentiellement les droits de la Coupe du monde féminine gratuitement à ceux qui enchérissaient sur la Coupe du monde masculine.

Mais pour la première fois dans ce tournoi, la FIFA vend séparément les droits commerciaux du tournoi féminin – et Infantino a déclaré que cette édition de la Coupe du monde féminine atteindrait le seuil de rentabilité et qu’elle était autosuffisante à ce stade.

Plus tôt cette année, la FIFA a menacé une panne d’électricité dans certains pays européens, Infantino déclarant inacceptables les offres des diffuseurs du Royaume-Uni, d’Espagne, d’Italie, d’Allemagne et de France. Des accords ont finalement été conclus, mais Infantino a déclaré mercredi que les accords portaient moins sur une augmentation de l’argent offert, mais plutôt sur la promotion à long terme du football féminin.

« L’élément financier n’était pas le plus important – nous n’avons pas gagné 10 fois plus que ce qui était proposé ou 100 fois plus que ce qui était proposé auparavant », a-t-il déclaré. « Mais nous avons ajouté cet élément de promotion et c’est pour moi la voie à suivre pour promouvoir le football féminin. C’est la manière la plus efficace de développer le football féminin. »