Les pays d’Asie du Sud-Est vont de l’avant avec un plan d’exercices de la marine près de la zone contestée de la mer de Chine méridionale

JAKARTA, Indonésie (AP) – L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est va de l’avant avec des plans d’exercices navals conjoints en septembre, les premiers organisés par des pays du bloc seuls, à un moment où plusieurs réagissent plus fortement à l’affirmation croissante de la Chine dans la zone.

L’armée indonésienne a déclaré mardi que les pays membres de l’ASEAN avaient tenu une première conférence de planification pour les exercices conjoints, qui se tiendra du 18 au 25 septembre près d’une zone contestée de la mer de Chine méridionale, malgré le scepticisme du Cambodge.

La Chine affirme que la grande majorité de la mer de Chine méridionale se situe à l’intérieur de sa « ligne à neuf tirets », qu’elle utilise pour délimiter ce qu’elle considère comme sa frontière maritime. Cela l’a amené à des affrontements tendus avec les pays de l’ANASE que sont l’Indonésie, le Vietnam, la Malaisie, le Brunei et les Philippines, les bateaux de pêche et les navires militaires chinois devenant plus agressifs dans les eaux contestées.

Le chef militaire indonésien, Adm. Yudo Margono, a initialement déclaré que les exercices auraient lieu dans une zone de la mer de Chine méridionale que l’Indonésie a rebaptisée la mer de Natuna du Nord en 2017 pour souligner son affirmation selon laquelle la zone, qui comprend des champs de gaz naturel, fait partie de sa zone économique exclusive. De même, les Philippines ont nommé une partie de ce qu’elles considèrent comme leurs eaux territoriales la mer des Philippines occidentales.

Dans un communiqué mardi, cependant, l’Indonésie, qui assure la présidence tournante de l’ASEAN, a déclaré que l’exercice était désormais prévu pour les eaux du sud de Natuna, juste à l’extérieur de la ligne en neuf tirets.

Les membres de l’ASEAN, le Cambodge et le Myanmar, qui entretiennent des liens étroits avec la Chine, ont refusé de participer à la conférence de planification, selon l’armée indonésienne.

Après que l’Indonésie a annoncé les exercices au début du mois à la suite de réunions de responsables de la défense à Bali, le Cambodge a nié que quoi que ce soit ait été décidé, publiant une déclaration selon laquelle il avait été invité à participer à un exercice militaire et établissait un groupe de travail pour l’examiner.

Le ministère cambodgien de la Défense n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur le plan révisé de l’exercice.

Dans le passé, la Chine a expliqué sa présence dans les eaux contestées sur la base de ce qu’elle a qualifié de « droits de pêche traditionnels ». Des navires chinois patrouillent également régulièrement au large de l’île de Bornéo et près de James Shoal, à l’est des îles Natuna, qui est la revendication territoriale la plus méridionale de la Chine et est également revendiquée par la Malaisie.

Lors d’un incident très médiatisé, un navire des garde-côtes chinois a braqué le 6 février un laser de qualité militaire sur un patrouilleur philippin au large d’un récif contesté, aveuglant temporairement certains membres d’équipage et incitant Manille à intensifier ses patrouilles dans les eaux contestées.

Les pays de l’ASEAN ont déjà participé à des exercices navals avec d’autres pays – y compris les États-Unis et la Chine – mais les exercices de septembre seraient les premiers impliquant uniquement le bloc et sont interprétés par beaucoup comme un signal adressé à la Chine.

Teuku Rezasyah, expert en relations internationales à l’Université indonésienne de Padjajaran, a déclaré que l’Indonésie devait expliquer en détail ce qu’elle prévoyait afin d’éviter tout malentendu sur le message, le cas échéant, qu’elle pourrait essayer d’envoyer à Pékin.

« Cela doit être expliqué au public, car sinon, cela donnera l’impression que nous prenons des mesures qui rendront la Chine malheureuse », a-t-il déclaré. « La marine se déplaçant autour de la mer de Natuna donnera l’impression que nous harcelons la ligne en neuf tirets de la Chine. »

Rising rapporté de Bangkok. L’écrivain d’Associated Press Sopheng Cheang à Phnom Penh, au Cambodge, a contribué à cette histoire.