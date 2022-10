Les pays d’Asie du Sud-Est lancent des visas nomades numériques. Voici comment ils s’empilent.

Ça pourrait être toi.

L’Asie du Sud-Est est une destination populaire pour les travailleurs à distance.

Actuellement, seuls deux pays ont officiellement lancé des visas de travail à distance.

Les demandeurs de visa ont besoin d’un revenu annuel d’au moins 24 000 $ en Malaisie et de 80 000 $ en Thaïlande.

L’Asie du Sud-Est, célèbre pour son climat tropical, ses belles plages et son faible coût de la vie, attire des millions de touristes chaque année. Pour certains touristes, c’est aussi le lieu de vie idéal – et travaillez à distance.

Selon un rapport publié en juin par le Migration Policy Institute, plus de 25 pays dans le monde proposent des visas de travail à distance. Cela inclut le Portugal, qui exige que les travailleurs à distance gagnent au moins 2 750 $ par moisainsi que l’Espagne, l’Italie et Malte.

Actuellement, cependant, seuls deux pays d’Asie du Sud-Est proposent des visas spécifiquement pour les nomades numériques : la Malaisie et la Thaïlande. Voici ce que vous devez savoir si vous envisagez de demander un visa de nomade numérique en Asie du Sud-Est.

Comment obtenir un visa de nomade numérique en Malaisie

Applications pour la Malaisie DE Rantau Nomad Pass ouvert le 1er octobre. Les candidats au visa de nomade numérique de la Malaisie doivent avoir un revenu annuel d’au moins 24 000 $. Il en coûte 1 000 ringgits malaisiens, soit environ 4 000 rands, pour demander le visa.

Le visa permet aux travailleurs à distance de rester en Malaisie jusqu’à 12 mois, avec une exigence de séjour minimum de trois mois, selon le site officiel de l’économie numérique de la Malaisie. Il peut être prolongé jusqu’à 12 mois supplémentaires, et le conjoint et les enfants des travailleurs à distance sont également autorisés à vivre en Malaisie pendant la durée de validité du visa.

Tous les nomades numériques ne sont pas éligibles pour le visa – seuls les pigistes et les entrepreneurs indépendants qui travaillent dans les industries numériques comme l’informatique et le marketing en ligne, et les travailleurs à distance qui sont employés par des entreprises non malaisiennes, sont éligibles.

Comment obtenir un visa de nomade numérique en Thaïlande

La Thaïlande a lancé le programme de résidence de longue durée en septembre, qui s’adresse à quatre catégories de candidats étrangers : « Wealthy Global Citizens », « Wealthy Retraités », « Highly-Skilled Professionals » et « Work-from-Thailand Professionals ». selon le site officiel du visa. Les travailleurs à distance peuvent postuler dans la dernière catégorie.

Demander un visa pour la Thaïlande depuis l’intérieur du pays vous coûtera 50 000 bahts, soit environ 24 000 rands.

Le visa comprend une exonération fiscale sur les revenus gagnés à l’étranger, mais il est assorti d’exigences strictes. Les travailleurs à distance doivent avoir un revenu annuel d’au moins 80 000 $ pendant deux ans avant la demande, selon le site Web des visas.

Si les candidats ne répondent pas à ces critères, ils doivent avoir au moins une maîtrise en propriété intellectuelle ou, dans le cas des propriétaires d’entreprise, avoir reçu un financement de série A.

Les candidats doivent également être employés par une société cotée en bourse ou, s’ils sont employés par une entreprise privée, ils doivent avoir un revenu combiné d’au moins 150 millions de dollars au cours des trois années précédant la demande de visa.

Et ce n’est pas tout – les travailleurs à distance doivent avoir au moins cinq ans d’expérience professionnelle dans les “domaines pertinents de l’emploi actuel”.

Quels autres pays d’Asie du Sud-Est ont des visas nomades numériques ?

L’Indonésie a annoncé son intention de lancer un visa de travail à distance.

En septembre, la ministre indonésienne du tourisme, Sandiaga Uno, a déclaré dans un post Instagram que les nomades numériques pourraient travailler à distance sous le Visa de visiteur B211A, tel que cité par Reuters.

Mais le travail à distance n’apparaît pas officiellement comme une activité valable sous le visa de visiteur, selon le site Web de l’immigration indonésienne. Il n’existe actuellement aucun visa officiellement dédié au travail à distance en Indonésie, selon un rapport de septembre du South China Morning Post.

La province côtière indonésienne de Bali est l’une des destinations touristiques les plus populaires de la région. Selon Reuters, plus de 3 000 nomades numériques sont entrés en Indonésie de janvier à août, citant des données du ministère du tourisme.

Le rapport n’a pas précisé quels visas détenaient ces nomades numériques.

Selon le site Web de l’immigration indonésiennele visa B211A empêche les visiteurs de prendre un emploi en Indonésie, mais il n’est pas clair si cela inclut le travail à distance ou numérique.