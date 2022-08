Les pays d’Asie du Sud-Est critiquent le Myanmar, mais plus faiblement que prévu

PHNOM PENH, Cambodge (AP) – Les ministres des Affaires étrangères de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est ont publié vendredi leur communiqué final après une série de réunions dans la capitale cambodgienne, critiquant son collègue Myanmar pour son manque de progrès dans la fin de la violence là-bas, mais avec un langage plus faible que plusieurs pays l’avaient espéré.

Le gouvernement dirigé par l’armée du Myanmar qui a pris le pouvoir de la dirigeante élue Aung San Suu Kyi en février 2021 a été accusé de milliers d’exécutions extrajudiciaires et a procédé la semaine dernière à ses premières exécutions officielles depuis des décennies, suscitant un tollé de la part de plusieurs membres de l’ASEAN et de pays du monde entier. monde.

L’ASEAN a tenté de mettre en œuvre un consensus en cinq points sur le Myanmar auquel elle était parvenue l’année dernière, appelant au dialogue entre toutes les parties concernées, à la fourniture d’une aide humanitaire et à la cessation immédiate de la violence, entre autres.

Suite à l’annonce des exécutions fin juillet, le ministre malaisien des Affaires étrangères, Saifuddin Abdullah, a accusé le Myanmar de “se moquer du processus en cinq points”.

Pourtant, dans le communiqué final, les ministres des affaires étrangères n’ont fait « qu’exprimer nos inquiétudes face à la crise politique prolongée dans le pays, y compris l’exécution de quatre militants de l’opposition », tout en ajoutant qu’ils étaient « profondément déçus par les progrès limités » dans la mise en œuvre de la consensus en cinq points.

Le Cambodge détient actuellement la présidence tournante de l’ASEAN, qui comprend également les Philippines, la Malaisie, l’Indonésie, le Laos, Singapour, la Thaïlande, le Vietnam et Brunei en plus du Myanmar.

Avec la poursuite des violences au Myanmar, il a été demandé au pays de n’envoyer aucun représentant politique aux réunions de l’ASEAN. En signe de protestation, le gouvernement militaire du Myanmar a déclaré qu’il n’enverrait aucun délégué et qu’il n’était donc pas représenté dans les pourparlers.

Mais lors des discussions préliminaires précédant les réunions principales, un représentant de niveau inférieur du Myanmar a exprimé des objections à la formulation proposée du communiqué, ce qui a conduit à des critiques plus fortes proposées par la Malaisie, Singapour et d’autres à exclure, selon un diplomate qui a participé aux pourparlers, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter des réunions privées.

Bien que l’ASEAN ait tenté de se projeter comme une vitrine de l’unité régionale avec ses dirigeants et ses hauts diplomates se serrant la main dans une séance photo de poignée de main inhabituelle lors de leurs sommets annuels, le bloc diversifié a été constamment secoué par des agendas contradictoires à l’intérieur.

Après leur réunion d’une journée mercredi, ils ont retardé la publication du communiqué conjoint en raison de divergences sur la section sur le Myanmar, a déclaré le diplomate.

Le Cambodge a forgé un compromis jeudi soir qui a ouvert la voie à la publication tardive du communiqué plus faible vendredi, a déclaré le diplomate.

On craignait que si un compromis n’était pas atteint, les points de vue opposés sur le Myanmar auraient pu bloquer la publication du communiqué, comme lors d’un incident embarrassant similaire il y a une dizaine d’années, lorsque le Cambodge a également accueilli la réunion ministérielle, a déclaré le diplomate.

Lors de la réunion de 2012, l’impasse non résolue portait sur la question de savoir si les actions de plus en plus agressives de la Chine dans la mer de Chine méridionale contestée devaient être incluses dans le communiqué. Le Cambodge était alors accusé par les Philippines et le Vietnam de bloquer l’évocation des conflits territoriaux de plus en plus tendus. C’était la première fois que le bloc, fondé en 1967, échouait à publier un communiqué post-conférence dans son histoire.

Le renversement du gouvernement de Suu Kyi par l’armée a déclenché de vastes manifestations pacifiques qui ont été violemment réprimées. Ils ont évolué vers une résistance armée et le pays a glissé dans ce que certains experts de l’ONU qualifient de guerre civile.

Plus de 2 100 personnes ont été tuées par le gouvernement militaire depuis qu’il a pris le pouvoir et près de 15 000 ont été arrêtées, selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques, une organisation non gouvernementale qui suit les meurtres et les arrestations.

