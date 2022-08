Les pays d’Amérique du Sud lancent leur candidature officielle pour la Coupe du monde 2030

Montevideo (AFP) – Quatre pays d’Amérique du Sud ont lancé mardi une candidature conjointe sans précédent pour accueillir le centenaire de la Coupe du monde 2030 dans l’espoir de ramener la pièce maîtresse mondiale dans son premier foyer.

“Nous sommes dans ce lieu emblématique où l’histoire a commencé”, a déclaré Alejandro Dominguez, président de l’instance dirigeante du football sud-américain CONMEBOL, depuis le stade Centenario de Montevideo où s’est déroulée la première finale de la Coupe du monde en 1930.

L’Uruguay l’a emporté en battant l’Argentine 4-2, mais maintenant les voisins se sont unis – aux côtés du Paraguay et du Chili – pour soumissionner pour le droit d’accueillir la pièce maîtresse mondiale de 2030 sous le slogan “Juntos 2030” (Ensemble 2030).

“Ce n’est pas le projet d’un gouvernement mais le rêve de tout un continent”, a ajouté Dominguez.

“Il y aura d’autres Coupes du monde mais les 100 ans ne seront fêtés qu’une seule fois.”

L’idée d’une candidature sud-américaine conjointe pour le tournoi de 2030 a été évoquée pour la première fois par l’Uruguay et l’Argentine en 2017 et deux ans plus tard, les quatre hôtes potentiels avaient été établis.

Mais il leur a fallu jusqu’à présent pour officialiser leur candidature.

Et l’idée romantique de ramener le tournoi à sa première maison était au cœur des plans des autorités du football et du sport des quatre pays présents lors du lancement de mardi.

L’idée d’une Coupe du monde a été “pensée, analysée et mise en pratique ici en Uruguay il y a près de 100 ans”, a déclaré Ignacio Alonso, président de l’Association uruguayenne de football (AUF).

“C’est devenu le plus grand festival sportif au monde”, a-t-il déclaré, louant “le courage, le courage, l’intelligence et les efforts” qui ont permis d’organiser le premier tournoi.

Le Paraguayen Dominguez a toutefois rappelé aux personnes présentes que l’argument symbolique ne suffirait pas.

“On ne peut pas compter uniquement sur le sentimental, il faut jouer notre rôle et être en condition” pour accueillir la Coupe du monde.

– ‘Laisser un héritage’ –

Le ministre uruguayen des sports, Sebastian Bauza, a déclaré que les quatre pays présenteraient leur candidature à la FIFA en mai 2023, l’instance dirigeante mondiale devant prendre sa décision l’année suivante.

“Nous devons organiser une Coupe du monde durable qui laisse un héritage à ces quatre pays”, a déclaré Bauza, ajoutant que certaines banques internationales avaient exprimé leur intérêt à soutenir la candidature.

La candidature commune sud-américaine se heurtera vraisemblablement à au moins deux autres propositions.

L’Espagne et le Portugal ont officiellement soumis une candidature conjointe tandis que le Maroc a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il tenterait de devenir le deuxième pays africain à accueillir la finale.

Le Royaume-Uni et la République d’Irlande ont décidé en février d’abandonner une candidature conjointe qui aurait vu cinq fédérations membres de la FIFA accueillir le tournoi.

Il a également été question d’une candidature israélienne aux côtés des Émirats arabes unis et de Bahreïn.

Le tournoi de 2030 mettra en vedette 48 équipes et Dominguez a déclaré qu’environ 14 stades seraient utilisés pour environ 80 matches.

En revanche, lors de la Coupe du monde du Qatar plus tard cette année, 32 équipes joueront 64 matchs dans huit sites.

En 1930, il n’y avait que 13 équipes et tout le tournoi se disputait dans la même ville – Montevideo – dans seulement trois stades.

« Il est plus difficile et plus onéreux pour un pays de planifier sa candidature par lui-même », a déclaré Dominguez.

En cas de succès, ce serait la première fois que pas moins de quatre pays accueilleraient la Coupe du monde.

Le tournoi 2026 a déjà été attribué à trois pays : le Canada, le Mexique et les États-Unis.

La dernière Coupe du monde organisée en Amérique du Sud était Brésil 2014.

Plus de la moitié des 21 tournois de la Coupe du monde déjà organisés se sont déroulés en Europe.