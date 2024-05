Les pays d’Amérique centrale déclarent l’état d’urgence alors que les cas de dengue montent en flèche :

Cette année, au moins 35 personnes sont mortes de la dengue en Amérique centrale, ce qui a conduit plusieurs pays de la région à déclarer l’état d’urgence, ont rapporté vendredi les autorités sanitaires locales.

Le Guatemala est le pays le plus touché d’Amérique centrale, avec 12 décès et 18 256 cas enregistrés depuis le début de l’année, soit cinq fois le nombre signalé au cours de la même période de 2023 (3 189 cas). Plus de la moitié des patients ont moins de 15 ans.

Au Honduras, les autorités ont enregistré 16 400 cas et 11 décès en 2024, ce qui a incité le gouvernement à déclarer l’état « d’alerte maximale ». Pendant ce temps, au Panama, le ministère de la Santé a signalé vendredi 4 479 cas et 12 décès.

Les autorités du Costa Rica, du Salvador et du Nicaragua n’ont signalé aucun décès jusqu’à présent, mais les cas se comptent par milliers. En réponse à la vague de cas, les autorités procèdent à des fumigations massives dans plusieurs villes de ces pays pour éradiquer le moustique « Aedes aegypti », transmetteur de la maladie.

Au Guatemala, le 30 avril, le gouvernement du président Bernardo Arévalo a déclaré l’état d’urgence sanitaire nationale en raison de l’augmentation des cas de dengue.

Selon l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), l’Amérique latine et les Caraïbes connaîtront probablement cette année leur « pire saison de la dengue », favorisée par la combinaison du phénomène El Niño et du changement climatique.

La dengue est une maladie endémique dans les zones tropicales qui provoque de fortes fièvres, des maux de tête, des nausées, des vomissements, des douleurs musculaires et, dans les cas les plus graves, des hémorragies pouvant entraîner la mort.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti en avril 2023 que la dengue et d’autres maladies transmises par les moustiques se propagent beaucoup plus largement et plus loin de leurs zones habituelles en raison des effets du changement climatique.