Les pays BRICS veulent plus d’influence mondiale mais ne s’entendent pas sur la manière de l’obtenir

Lorsque le sommet des BRICS débutera à Johannesburg mardi, l’élargissement du groupe au-delà de ses cinq membres actuels – le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud – sera en tête de l’ordre du jour.

Les pays membres peuvent avoir des systèmes économiques et politiques différents mais, plus d’une décennie après la formation du groupe, ils sont toujours liés par leur désir collectif de défier la domination américaine sur les affaires mondiales.

Environ 40 pays ont exprimé leur intérêt à se joindre, selon des responsables des BRICS, dont l’Iran, l’Arabie saoudite et l’Argentine.

Au fil des ans, les dirigeants du groupe BRICS ont tous claironné leur désir d’un monde multipolaire, mais il y a eu des divisions internes au sein du bloc économique, et il semble y avoir un certain désaccord sur la vitesse à laquelle il devrait se développer et quels pays devraient être admis.

« Il y a certaines nuances entre les membres sur le sujet de l’élargissement », a déclaré Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin russe, lors d’un appel avec les médias le 17 juillet.

Il a déclaré que le sujet sera discuté lors du prochain sommet, mais que le président russe Vladimir Poutine ne participera pas à cette discussion en personne.

Le président russe Vladimir Poutine, à droite, serre la main du président sud-africain Cyril Ramaphosa lors de leur rencontre à la suite du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 29 juillet. Poutine ne sera pas à Johannesburg pour le sommet car il risquerait d’être arrêté pour de prétendues crimes de guerre en Ukraine. (Mikhail Metzel/Reuters)

Un mandat d’arrêt empêche Poutine d’être présent

Si Poutine devait se rendre en Afrique du Sud, le pays serait obligé de l’arrêter, car il est signataire de la Cour pénale internationale, qui a émis un mandat d’arrêt contre Poutine pour crimes de guerre présumés en Ukraine.

Le ministre des Affaires étrangères Seregey Lavrov sera cependant présent.

Compte tenu de l’isolement financier et politique de la Russie vis-à-vis de l’Occident, elle tient à consolider toute relation avec les pays qui la considèrent comme un allié, selon les analystes.

La Chine est également impatiente d’accueillir nouveaux membres et le sommet intervient à un moment où la deuxième économie mondiale est aux prises avec une croissance atone et où ses relations avec les États-Unis continuent de se détériorer.

Les experts disent que les cinq pays – qui représentent environ 40% de la population mondiale et un quart de son PIB – veulent plus d’opportunités de commerce et d’investissement et une chance d’étendre leur influence dans le sud global.

« Il n’est pas possible d’avoir une relation entre ces cinq qui soit complètement parfaite », a déclaré Anuradha Chenoy, professeur adjoint de relations internationales à la Jindal Global University en Inde.

« Il y a des différences stratégiques… mais il y a aussi des convergences. »

Malgré les relations souvent tendues entre la Chine et l’Inde, qui se sont parfois déroulées un 3 500 kilomètres tronçon de frontière contestée, tous les pays ont des objectifs communs, notamment la réduction de la domination du dollar américain sur les marchés mondiaux, a déclaré Chenoy sur un zoom depuis son domicile à Delhi.

Objectifs changeants

La réforme des institutions financières internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international a été l’un des principaux objectifs du groupe BRICS.

La Russie a lancé le groupe et a accueilli le premier sommet en 2009, qui comprenait des dirigeants de Chine, du Brésil et d’Inde. L’Afrique du Sud n’a adhéré que l’année suivante. À la fin du sommet inaugural, le groupe a publié un déclaration appelant à une « plus grande voix et représentation dans les institutions financières internationales ».

Mais depuis lors, les BRICS sont passés d’un groupe principalement économique à un groupe géopolitique, explique Ana Saggioro Garcia, professeure adjointe en relations internationales et coordinatrice du BRICS Policy Center à Rio De Janeiro.

Elle dit que la transition a été accélérée par les relations tendues entre la Chine et les États-Unis et par la guerre de la Russie en Ukraine.

REGARDER | Changez de cap, la Chine avertit les États-Unis : La Chine avertit les États-Unis de changer de cap ou de risquer un « conflit » Les relations américano-chinoises sont au plus bas alors que le ministre chinois des Affaires étrangères a averti Washington de changer de cap sur sa politique envers Pékin ou de risquer un conflit après une série de problèmes brûlants.

« Les BRICS sont devenus une coalition politique qui a pour centre la remise en question de l’unipolarité ou de l’hégémonie occidentale », a déclaré Garcia sur WhatsApp alors qu’elle se rendait à Johannesburg.

À Johannesburg, elle participera à une série de réunions et de présentations parallèlement au sommet principal et présentera des recherches liées aux investissements chinois au Brésil et en Afrique du Sud.

La banque BRICS en difficulté

Garcia dit que le groupe BRICS a tenté à plusieurs reprises de défier les idéologies occidentales, ce qui a séduit les pays qui ont l’impression d’avoir été injustement calomniés ou simplement ignorés par l’Occident.

Parmi les candidats candidats à l’adhésion au groupe sont le Venezuela et Cuba, qui font tous les deux face sanctions américaines, avec les nations africaines Algérie et Ethiopie.

Le terme « BRIC » a été inventé à l’origine par Jim O’Neill, un économiste de Goldman Sachs qui a utilisé le mot en 2001 pour désigner le groupe des économies émergentes. Dans une récente interview avec le Financial Times, il a critiqué les BRICS, affirmant que le bloc de pays « n’a jamais rien réalisé depuis qu’ils ont commencé à se réunir ».

La New Development Bank (NDB), dont le siège est à Shanghai, a été créée en 2015 par les pays BRICS pour défier les institutions financières mondiales telles que la Banque mondiale. (Aly Song/Reuters)

En 2015, le groupe a créé la New Development Bank (NDB), qui a approuvé un peu plus de 40 milliards de dollars canadiens de prêts depuis sa création, soit nettement moins que les 95 milliards de dollars que la Banque mondiale a accordés l’an dernier.

Mais la NDB, dont le siège est à Shanghai, est en difficulté depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine, car les sanctions contre la Russie rendent plus difficile et plus coûteux l’accès aux marchés internationaux des capitaux.

La majorité des prêts qu’il a distribués ont été en dollars américains, qui ont pris de la valeur par rapport aux devises des marchés émergents. Cela signifie que la dette que les pays ont contractée est devenue plus coûteuse à rembourser.

Le ministre des Finances sud-africain a récemment déclaré à Reuters que l’un des objectifs des BRICS était d’augmenter le montant de leurs prêts en devises locales.

L’adhésion aide les pays au niveau national

Mais mesurer le succès des BRICS dépend de la référence utilisée, explique Cristian Nitoiu, maître de conférences en diplomatie et gouvernement international au campus londonien de l’Université de Loughborough.

Il dit que les pays membres n’ont peut-être pas fait beaucoup de progrès lorsqu’il s’agit de créer de nouvelles institutions financières viables ou d’éroder la domination de la monnaie américaine, mais ils ont pu utiliser le groupe BRICS comme un outil pour promouvoir leurs propres intérêts chez eux. et à l’étranger.

« Cela permet à ces pays de dire au niveau national qu’en fait, nous essayons de construire quelque chose de nouveau dans l’ordre mondial », a-t-il déclaré.

Cela montre également à la communauté internationale que les pays veulent assumer un rôle de leadership, a déclaré Nitoiu. Il dit qu’il doute que les BRICS se développent rapidement car cela éroderait le prestige de faire partie d’un club exclusif.

Toute augmentation du nombre de membres obligerait le groupe à se fixer une identité fixe et à décider de sa position sur les questions politiques qui divisent, en particulier la guerre de la Russie en Ukraine.

Alors que la Russie peut considérer les nouveaux membres des BRICS comme des alliés potentiels, l’Afrique du Sud tient probablement à faire venir des pays qui ne font pas apparaître le groupe comme un ensemble d' »États à tendance autoritaire », a déclaré Nitoiu.

« L’Afrique du Sud se considère comme l’une des plus grandes démocraties non occidentales. »