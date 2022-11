Les Pays-Bas visent à bouleverser les chances de la Coupe du monde

Après avoir raté la Russie il y a quatre ans, les Pays-Bas se rendent à la Coupe du monde du Qatar avec de grandes attentes de la part de leurs ardents supporters.

Les Néerlandais ont terminé deuxièmes en 2010 et troisièmes en 2014. Ils sont de retour sur la plus grande scène du monde pour faire une autre course en profondeur cette fois-ci.

Louis Van Gaal est de retour à la barre, succédant à Frank De Boer après la chute des Oranje pour l’Euro 2020 en huitièmes de finale contre la République tchèque.

Van Gaal, qui a également entraîné l’équipe nationale lors de la Coupe du monde 2014, est revenu au poste pour la troisième fois l’an dernier en août.

Depuis lors, le joueur de 71 ans a employé une formation 5-3-2 qui a fait des merveilles pour les vainqueurs du Championnat d’Europe 1988.

Il avait auparavant commencé avec son système préféré 4-3-3 qui avait provoqué les critiques du capitaine et star de Liverpool Virgil Van Dijk.

Cependant, l’ancien manager de Manchester United estime maintenant que son équipe a plus d’équilibre dans la configuration 4-3-3, le même système qui a aidé les Néerlandais à terminer troisième au Brésil il y a huit ans.

Examen des qualifications

Les Pays-Bas ont terminé en tête du groupe G lors de leur tour de qualification, 2 points devant la Turquie, remportant 7 matchs sur 10, faisant match nul deux fois et perdant une fois.

Memphis Depay a été le point central de l’attaque des Néerlandais, mais l’attaquant n’a pratiquement pas joué pour Barcelone cette saison. Van Dijk et Stefan De Vrij forment une ligne arrière solide tandis que Denzel Dumfries et Nathan Ake devraient compléter les arrières centraux imposants de la ligne arrière.

Frenkie De Jong jouerait certainement un jour le rôle central au milieu du parc tandis que celui à surveiller serait certainement Cody Gakpo.

L’attaquant du PSV Eindhoven, âgé de 23 ans, a suscité l’intérêt de nombreux clubs de Premier League, dont Liverpool, Manchester United et Arsenal.

Gakpo a déjà 12 buts et neuf passes décisives cette saison et tous les yeux seraient rivés sur lui au Qatar pour savoir s’il peut briller dans les plus grandes étapes.

Moments mémorables

Johan Cruyff reste un statut culte chez lui, capturant l’imagination du monde lors de la Coupe du monde de 1974 où les Néerlandais ont terminé troisièmes. Leur style de jeu est devenu plus tard connu sous le nom de «football total» a créé un système fluide où les joueurs de champ étaient dépourvus de tout rôle fixe sur le terrain.

Alors que Rinus Michels était le cerveau derrière le système, c’est Cruyff qui maîtrisait l’art sur le terrain. Les Pays-Bas ont également terminé deuxièmes en 1978 face à l’Argentine de Mario Kempes, Cruyff étant ironiquement absent du tournoi.

À quoi s’attendre

Une équipe offensive fluide portant le maillot Orange qui saura attirer les regards et faire rouler les têtes. Après avoir été placés avec l’Équateur, le Sénégal et les hôtes du Qatar dans le groupe A, les Oranje devraient dominer leur groupe avec un football accrocheur.

Défensivement, attendez-vous à ce qu’ils dominent l’opposition en jouant par l’arrière, les arrières latéraux rejoignant l’attaque à chaque fois qu’ils ont le ballon.

À l’avant, Gakpo, Bergwijn et Depay feront pivoter leurs positions pour faire sortir les défenseurs adverses de leurs positions afin de faire de la place pour les coureurs qui se chevauchent sur les deux ailes.

Prédictions Hipster : L’équipe de Louis Van Gaal devrait terminer en tête de son groupe et affrontera les deuxièmes du groupe B qui comprend l’Angleterre, le Pays de Galles, les États-Unis et l’Iran pour une place en quart de finale.

Les Néerlandais se soutiendraient pour battre l’une ou l’autre des équipes et s’ils le faisaient, ils rencontreraient l’Argentine dans ce qui serait une répétition de la demi-finale à succès de 2014.

Crédit photo : IMAGO / ANP