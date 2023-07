Les Pays-Bas suppriment la vidéo de formation au milieu des allégations de haka moqueuses

L’équipe néerlandaise a été critiquée en ligne après avoir semblé se moquer du haka. Photo de Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

L’Association royale néerlandaise de football (KNVB) a supprimé une vidéo d’entraînement de l’équipe nationale féminine de son compte de réseau social après avoir affirmé que l’équipe se moquait du haka.

Le haka est une danse traditionnelle maorie et est généralement exécutée en groupe et représente une démonstration de la fierté, de la force et de l’unité d’une tribu. Il a été adopté par les équipes de rugby de Nouvelle-Zélande, co-organisateurs de la Coupe du monde de cette année avec l’Australie.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux semble montrer des membres de l’équipe néerlandaise exécutant le haka qui a été critiqué en ligne.

La KNVB a déclaré avoir retiré la vidéo « par respect ». Il a également ajouté qu’il n’était pas question d’un haka, mais plutôt d’images d’une partie physique d’une séance d’entraînement qui visait « à faire appel à la force intérieure du noyau du corps ».

Un porte-parole a ajouté: « Il n’y a donc jamais eu d’intention de la part de l’équipe de traiter de manière irrespectueuse les valeurs culturelles de l’un des pays hôtes de la Coupe du monde. »

L’équipe nationale d’Espagne a également été critiquée après la diffusion en ligne d’un clip de quatre joueurs imitant le Haka.

Les Pays-Bas s’entraînent à Sydney, en Australie, depuis le week-end dernier et ils s’envolent pour la Nouvelle-Zélande la semaine prochaine avant leur match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Portugal le 23 juillet.