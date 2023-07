Les Pays-Bas suivent les États-Unis avec des restrictions à l’exportation de semi-conducteurs

Les Pays-Bas abritent ASML, l’une des plus importantes sociétés de semi-conducteurs au monde. ASML fabrique les machines nécessaires à la fabrication des puces les plus avancées.

En octobre dernier, les États-Unis ont introduit des règles radicales visant à interdire les exportations de puces et d’outils semi-conducteurs clés vers la Chine, une décision qui, selon les analystes, pourrait entraver les ambitions de Pékin de stimuler sa technologie nationale. Depuis lors, les États-Unis ont intensifié la pression sur les principaux pays fabricants de puces et alliés comme les Pays-Bas et le Japon, pour qu’ils introduisent leurs propres restrictions à l’exportation.

En raison du rôle critique d’ASML dans les puces avancées, Washington a cherché à rallier les Pays-Bas. Le gouvernement néerlandais était sur la clôture, mais en mars, il a imposé des restrictions à l’exportation d’équipements semi-conducteurs avancés. L’annonce de vendredi finalise ces règles et donne plus de clarté sur ce qui peut et ne peut pas être exporté.

La loi ne désigne aucun pays et ne nomme pas explicitement l’ASML.

Le gouvernement néerlandais a déclaré que les règles s’appliquent à « un certain nombre de technologies très spécifiques pour le développement et la fabrication de semi-conducteurs avancés », qui pourraient potentiellement être utilisées dans des endroits comme les applications militaires.

« Nous avons pris cette mesure pour des raisons de sécurité nationale. Il est bon que les entreprises qui seront touchées sachent à quoi elles peuvent s’attendre. Cela leur donnera le temps dont elles ont besoin pour s’adapter aux nouvelles règles », a déclaré la ministre néerlandaise du Commerce, Liesje Schreinemacher. dans un rapport.