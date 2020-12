Les Pays-Bas ont connu leur plus forte augmentation de décès depuis la Seconde Guerre mondiale en raison de la pandémie de coronavirus.

Selon les statistiques néerlandaises du gouvernement néerlandais, plus de 162 000 décès ont été enregistrés cette année sur les 17 millions de personnes que compte le pays, soit une augmentation de 13 000 décès par rapport à l’année typique.

«Au cours des 51 premières semaines de 2020, 162 000 habitants des Pays-Bas sont morts, 13 000 de plus que prévu», Statistics Netherlands (CBS) déclaré.

Aucune augmentation de ce type n’a été observée depuis la Seconde Guerre mondiale.

Plus de 11000 sont décédés de Covid-19 aux Pays-Bas – sur plus de 780000 cas de coronavirus enregistrés – selon les statistiques officielles. Cependant, il a été signalé que le chiffre réel serait probablement plus élevé en raison d’un manque initial de tests généralisés.

Selon les données de l’Université Johns Hopkins, les Pays-Bas ont été l’un des pays les plus touchés par Covid au monde au 19e rang sur la liste, derrière l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, la Russie, le Brésil, l’Inde et les États-Unis – qui sont en tête de liste avec plus de 19 millions de cas et 334 000 décès.

Outre les règles de distanciation sociale et de port de masques, et les conseils officiels contre les voyages, les Pays-Bas ont également mis en place plusieurs verrouillages afin de lutter contre la propagation de la maladie.

Les Pays-Bas sont actuellement au milieu de leur plus dur verrouillage à ce jour, fermant des magasins, des restaurants et des attractions du 15 décembre au 19 janvier.

Des tendances dramatiques similaires ont été enregistrées en Suède ce mois-ci, le bureau central des statistiques du pays révélant que novembre avait été le plus meurtrier depuis la grippe espagnole de 1918. Les statistiques de décès de la Suède en novembre 2020 étaient 10% supérieures au nombre moyen de décès entre 2015 et 2019.

La Suède a enregistré plus de 8200 décès sur plus de 396000 cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie, et a été controversée pour avoir refusé d’appliquer des règles et des verrouillages aussi stricts que ses voisins européens au début de la crise.

Le roi suédois Carl XVI Gustaf a déclaré ce mois-ci que le pays avait « échoué » dans sa réponse au Covid-19 après que les hôpitaux se soient battus avec une augmentation des cas.

