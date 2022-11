Les Pays-Bas sont le deuxième exportateur de produits agricoles

Les Pays-Bas sont le plus grand exportateur de viande de l’Union européenne et, en 2020, ils ont exporté pour 8,8 milliards d’euros (environ 9 milliards de dollars) de porc, de bœuf et de volaille, principalement vers l’Allemagne (bœuf et veau), la Grande-Bretagne (volaille) et Chine (principalement porc).

Vion Food Group dispose de 12 sites de production de porcs. Quatre d’entre eux se trouvent aux Pays-Bas et huit en Allemagne. L’entreprise abat 15 millions de porcs et près d’un million de vaches par an, soit plus de la moitié de tous les porcs néerlandais et près de 40 % du cheptel porcin total en Allemagne. Boxtel, une ville du sud des Pays-Bas, abrite le plus grand abattoir de porcs de Vion, expédiant 20 000 porcs par jour. Vion utilise l’intelligence artificielle pour détecter et signaler les signes de cruauté envers les animaux et pour minimiser le stress des animaux. Dans de nombreux abattoirs américains, la surpopulation et les niveaux de bruit élevés peuvent augmenter la peur des animaux, et les animaux sont fréquemment tués par électrocution, ce qui, selon de nombreux experts, est moins humain.

Les porcs prêts à être abattus ont 175 jours et pèsent environ 265 livres. À l’arrivée par camion des fermes régionales, 80 porcs sont rassemblés sur une plate-forme et dans l’installation, et un vétérinaire vérifie les animaux malades ou blessés.

Les animaux sont conduits dans la zone d’étourdissement, où ils sont mis sous sédation par du monoxyde de carbone. Une fois les animaux anesthésiés, ils sont suspendus par les pattes et tués rapidement par poignardage.

Des échantillons de sang sont prélevés pour vérifier la santé des animaux avant que les carcasses ne soient plongées dans un bain chaud pour enlever les poils, le reste est brûlé à haute température (ce qui tue également les bactéries). Les porcs sont coupés en deux longitudinalement, puis refroidis de 98,6 degrés à 44 degrés Fahrenheit.

À partir de là, les animaux sont transformés en jambons, épaules et demis, une grande partie de la boucherie étant effectuée à la main. Les organes internes sont vendus en Chine et pour la nourriture pour animaux de compagnie, les jambons sont souvent vendus en Italie et les côtes peuvent se retrouver dans les grandes chaînes de restaurants aux États-Unis.

Kipster est une entreprise d’œufs qui vise à améliorer le bien-être des animaux, à lutter contre le gaspillage alimentaire et à produire des œufs certifiés neutres en carbone. Les fermes intègrent la lumière naturelle et l’air frais, et les poulets sont libres de cages pour poursuivre leurs instincts et leur nature animale. Et contrairement à la pratique mondiale consistant à tuer des poussins mâles qui ne sont pas pertinents dans le secteur de la ponte, les mâles sont gardés et élevés pour la viande.

Les poulets Kipster sont entièrement nourris avec les déchets alimentaires des supermarchés et des fabricants de produits alimentaires, plutôt qu’avec des céréales de base. 30% de la production céréalière mondiale est destinée à l’alimentation animale mais « je préfère utiliser toutes les terres arables pour produire des céréales pour les gens », a déclaré le directeur général Ruud Zanders.

“Nous devons combler l’écart entre ce que nous faisons en tant qu’agriculteurs et ce que les gens veulent”, c’est-à-dire des aliments produits de manière plus éthique et durable, dit Zanders.

Kipster a été lancé par quatre entrepreneurs en 2017 et possède maintenant trois fermes aux Pays-Bas ainsi qu’une ferme à North Manchester, Ind., à partir de laquelle Kroger achète tous les œufs de Kipster. En juin prochain, il y aura quatre fermes aux États-Unis, chaque maison contenant 24 000 oiseaux, et chacune des installations sera ouverte au public pour observer les pratiques de bien-être animal.

Les fermes ont des jardins intérieurs avec des lucarnes, des arbres, des troncs d’arbres pour grimper et un sol pour picorer (le les oiseaux ne sont pas débecqués). Avec zéro émission, l’énergie des fermes est générée par des panneaux solaires. Zanders utilise des poulets Dekalb White – une race calme et sociable. Les oiseaux blancs et les œufs blancs ont une empreinte carbone inférieure de 5 % à celle des oiseaux bruns et des œufs bruns (les oiseaux bruns sont un peu plus gros et mangent plus, et les oiseaux et œufs blancs reflètent le soleil plus efficacement). Les oiseaux mâles adultes et les femelles en fin de productivité sont principalement utilisés pour les boulettes de viande vendues en Europe par la chaîne d’épicerie Lidl, qui achète également tous les œufs de Dutch Kipster.

Le concept a été développé avec la contribution de la Société néerlandaise pour la prévention de la cruauté envers les animaux ainsi que de l’Université et de la recherche de Wageningen afin de maximiser le bien-être des animaux et d’assurer la flexibilité et l’évolutivité. Avec une construction modulaire facile à assembler, a déclaré Zanders, le modèle Kipster est reproductible et adapté à l’agriculture urbaine.