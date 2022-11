Les Pays-Bas seraient sur le point de fermer de force 3 000 fermes pour se conformer au mandat de l’UE

Le gouvernement néerlandais prévoit d’acheter puis de fermer jusqu’à 3 000 fermes dans le but de se conformer à un mandat environnemental de l’Union européenne visant à réduire les émissions, selon des informations.

Les agriculteurs des Pays-Bas se verront offrir “bien plus” que la valeur de leur ferme dans le but d’accepter volontairement l’offre, a rapporté The Telegraph. Le pays tente de réduire sa pollution par l’azote et effectuera les achats s’il n’y a pas suffisamment d’agriculteurs qui acceptent les rachats.

“Il n’y a pas de meilleure offre à venir”, a déclaré vendredi Christianne van der Wal, ministre de l’azote, au parlement néerlandais.

Les fermes visées par l’expropriation sont situées à proximité de zones écologiquement sensibles, selon des informations.

Van der Wal a déclaré que les achats seraient effectués avec “douleur au cœur”, si nécessaire. Fox News Digital a contacté l’ambassade des Pays-Bas à Washington DC, mais n’a pas eu de réponse.

Les Pays-Bas tentent de réduire leurs émissions pour se conformer aux règles de conservation de l’UE et l’agriculture est responsable de près de la moitié de l’azote émis dans le pays, selon le rapport.

En 2019, le Conseil d’État néerlandais a décidé que toute nouvelle activité émettant de l’azote, y compris l’agriculture et la construction, devait obtenir un permis. Cela a empêché l’expansion des fermes laitières, porcines et avicoles, qui sont les principales sources d’azote, selon le rapport du Telegraph.

Certains agriculteurs ont exprimé leur opposition aux nouvelles règles. En octobre, des milliers de tracteurs ont bloqué la circulation jusqu’à 700 milles aux heures de pointe en signe de protestation.

Beaucoup ont le sentiment que leurs moyens de subsistance sont en jeu et que leur industrie est injustement ciblée alors que d’autres secteurs comme l’aviation ne le sont pas.

LTO Nederland, un groupe de pression d’agriculteurs, a accusé le gouvernement de rédiger des “restrictions sans perspective”.

“Bien sûr, il est positif qu’un bon programme d’arrêt volontaire soit promis”, a déclaré le président du LTO, Sjaak van der Tak. “Mais les restants qui sont au cœur de nous se verront imposer de nombreuses restrictions supplémentaires.”

Les Pays-Bas sont le deuxième exportateur agricole mondial selon Investopedia. Les principales exportations agricoles néerlandaises comprennent les fleurs, les produits laitiers, les œufs, la viande et les légumes.