Les Pays-Bas devraient introduire des restrictions radicales contre les coronavirus, y compris un verrouillage qui restera en place jusqu’à la mi-janvier.

Les écoles, les magasins non essentiels et les musées seront tous fermés à partir de minuit mardi, selon les médias locaux.

Les écoles primaires et secondaires devront passer à l’enseignement à distance et les gens seront invités à rester autant que possible à l’intérieur, a déclaré le radiodiffuseur néerlandais NOS, s’appuyant sur des sources.

Il a déclaré que le verrouillage était introduit rapidement pour éviter les achats de panique dans les magasins et qu’il resterait en place jusqu’au 19 janvier 2021.

Aucune annonce officielle n’a encore été faite, mais le Premier ministre Mark Rutte devrait faire une déclaration télévisée lundi soir à 19 heures CET.

NOS a déclaré que les mesures étaient prises au milieu d’une augmentation rapide des infections au COVID-19 à travers les Pays-Bas.

Le nombre de cas quotidiens a augmenté en dépit des espoirs du gouvernement de les réduire à environ 3 600 d’ici la mi-décembre.

Dimanche, 9 937 ont été testés positifs au COVID-19, selon un tracker de l’Université Johns Hopkins.

Le De Telegraaf, à grand tirage, a également fait état des fermetures attendues sous le titre: « Presque tout à fermer ».