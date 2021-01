Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a averti que le fait de ne pas agir maintenant sur le changement climatique pourrait pousser des millions de personnes dans les pays en développement dans la pauvreté d’ici 2030.

Rutte organisait un sommet virtuel de deux jours visant à galvaniser davantage d’actions et de fonds pour adapter l’infrastructure actuelle au changement climatique.

La réunion visait à élaborer un ordre du jour pour faire face aux effets tels que l’élévation du niveau de la mer, les conditions météorologiques extrêmes et les mauvaises récoltes.

Les États-Unis ont également rejoint la discussion pour la première fois depuis que le pays a rejoint l’Accord de Paris sur le climat après l’inauguration de Joe Biden la semaine dernière.

L’envoyé américain pour le climat, John Kerry, a fait écho aux propos de Rutte en appelant les dirigeants mondiaux à prendre des mesures urgentes pour renforcer la résilience aux effets dévastateurs du changement climatique.

« Le président Biden sait que nous devons nous mobiliser de manière sans précédent pour relever un défi qui s’accélère rapidement », a-t-il déclaré. « Et il sait que nous avons peu de temps pour le maîtriser. »

Marcel Beukeboom est l’envoyé climatique pour les Pays-Bas.

Il dit qu’il est bon de voir Washington participer à nouveau à la discussion sur le changement climatique.

« John Kerry s’adresse directement aux dirigeants du gouvernement en raison de qui il est et de l’expérience qu’il a », a déclaré Beukeboom. « Et c’est très important car cela signifie que le climat est élevé au plus haut niveau politique, non seulement aux États-Unis mais dans le monde. »

