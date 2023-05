Les Pays-Bas revendiquent une première internationale alors que les parcs éoliens offshore de la mer du Nord sont mis hors service pour protéger les oiseaux migrateurs

Éoliennes en mer du Nord, au large des Pays-Bas. À mesure que de plus en plus de parcs éoliens se développent, l’interaction entre les éoliennes et les oiseaux deviendra un problème de plus en plus important.

« Nous voulons réduire au maximum l’impact des parcs éoliens sur la nature et nous le faisons avec cette mesure, entre autres », a ajouté Jetten.

« Il s’agit d’une première internationale, nulle part au monde les parcs éoliens en mer ne sont fermés pour protéger les oiseaux lors de migrations massives d’oiseaux », a déclaré Rob Jetten, ministre néerlandais de la politique climatique et énergétique, dans un communiqué traduit par Google. déclaration publiée lundi .

Les parcs éoliens offshore proches de Borssele et d’Egmond aan Zee ont été coupés à un maximum de seulement deux rotations par minute le 13 mai, selon les autorités néerlandaises. L’arrêt de quatre heures fait partie d’une initiative pilote.

Des parcs éoliens offshore en mer du Nord ont récemment été « fermés » dans le but de protéger les oiseaux migrateurs et de leur fournir un passage sûr, dans une démarche qualifiée de « première internationale » par un ministre néerlandais.

En savoir plus sur l’énergie de CNBC Pro

Dans le même communiqué, le gouvernement néerlandais a déclaré qu’il s’attendait à ce que les parcs éoliens soient « fermés plus souvent » à partir de cet automne, afin de fournir un passage sûr aux oiseaux migrateurs survolant la mer du Nord.

L’initiative utilise un certain nombre d’outils pour déterminer quand la puissance des turbines doit être réduite, y compris un modèle développé par un doctorant de l’Université d’Amsterdam et des contributions d’experts en migration des oiseaux. Les deux fournissent des prévisions sur le moment et l’endroit où les oiseaux seront, deux jours à l’avance.

« Le délai de deux jours donne au gestionnaire de réseau TenneT le temps de garantir la stabilité du réseau à haute tension », ont déclaré les autorités. « Ce temps est également utilisé pour informer toutes les parties concernées et pour initier soigneusement l’arrêt des turbines. »

La nouvelle représente le dernier exemple de la façon dont l’interaction entre les éoliennes et la faune deviendra de plus en plus importante dans les années à venir.

Plus tôt cette année, il a été annoncé que les plans d’un parc éolien terrestre en Écosse avaient été révisés, suite à un certain nombre de préoccupations, notamment l’impact du projet sur les aigles royaux.

L’organisme industriel bruxellois WindEurope déclare que les effets des projets peuvent être évités « en planifiant, en implantant et en concevant de manière adéquate les parcs éoliens. »

« L’impact des parcs éoliens sur les oiseaux et les chauves-souris est extrêmement faible par rapport à l’impact du changement climatique et d’autres activités humaines », ajoute-t-il.