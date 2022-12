Les Pays-Bas reçoivent un accueil grandiose à l’hôtel de l’équipe alors que Louis van Gaal danse son cœur

Denzel Dumfries a joué le rôle principal pour les Pays-Bas en fournissant deux passes décisives et en marquant un but contre les États-Unis pour sceller une victoire 3-1 et une place en quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA pour son équipe.

Samedi au Khalifa International Stadium, les Néerlandais ont ouvert le score à la 10e minute alors que Memphis Depay recevait le ballon de Dumfries et terminait un mouvement combiné dans lequel plusieurs joueurs avaient la main et qui était parti de la défense.

Les États-Unis ont connu un bon début de match, mais ont depuis été déjoués par leurs adversaires. Ils ont apprécié plus de 60% de la possession du ballon en première mi-temps contre une équipe plus forte. Cependant, ils n’ont pas réussi à utiliser efficacement cette possession et ont été punis pour avoir perdu le ballon trop facilement.

Les États-Unis ont connu un bon début de match mais ont été déjoués par leur adversaire et alors que les États-Unis semblaient sur le point de trouver un égaliseur, Daley Blind a inscrit un centre bas de Dumfries pour prolonger l’avance de l’équipe européenne.

Les Pays-Bas ont ainsi pris une confortable avance de 2-0 à la pause.

Alors que les États-Unis continuaient de faire pression pour un drame tardif, Haji Wright a raté un angle serré à la 75e, mais en a retiré un pour les États-Unis une minute plus tard, renvoyant à la maison un centre de Christian Pulisic avec une superbe balle en boucle dans le coin le plus éloigné.

Leur retour, cependant, n’a pas duré longtemps car Dumfries s’est lui-même inscrit au tableau d’affichage à la 81e minute pour conclure les choses.

“Le but du match était de gagner et je suis heureux d’avoir pu aider l’équipe”, a déclaré Dumfries, dont les parents l’ont nommé d’après l’acteur américain Denzel Washington.

“J’étais content pour Daley (Blind) aussi. Si je suis honnête, nous avons eu quelques critiques récemment. Et je pense que c’est un bon coup de pouce pour nous deux que nous ayons été importants ce soir pour le groupe.”

Après la victoire, l’équipe des Pays-Bas a eu une grande fête de retour à l’hôtel de l’équipe.

En quart de finale, les Pays-Bas affronteront l’Argentine, qui a battu l’Australie 2-1.

