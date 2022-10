Les Pays-Bas réagissent à la rupture des relations diplomatiques

Amsterdam a qualifié de “disproportionnée” la décision du Nicaragua de couper les contacts

Les Pays-Bas ont regretté la décision de Managua de rompre les relations diplomatiques. Cette décision intervient après que le gouvernement nicaraguayen a accusé Amsterdam de « interventionniste et néocoloniale » attitudes.

« C’est une étape exceptionnelle et très inhabituelle. Ce n’est pas non plus le souhait des Pays-Bas », a déclaré samedi le ministère néerlandais des Affaires étrangères dans un communiqué.

“Il est regrettable que le Nicaragua choisisse de répondre de manière disproportionnée à un message critique sur la démocratie et les droits de l’homme.”

Le ministère a déclaré que les Pays-Bas répondraient davantage après avoir consulté d’autres États membres de l’UE à ce sujet.

Les Pays-Bas n’ont pas d’ambassade au Nicaragua, mais une centaine de citoyens néerlandais vivent dans le pays, selon le ministère néerlandais des Affaires étrangères.

Le président nicaraguayen Daniel Ortega a critiqué Christine Pirenne, l’ambassadrice des Pays-Bas en Amérique centrale, qui, selon lui, a informé le ministre nicaraguayen des Affaires étrangères cette semaine que son pays ne financerait pas la construction d’un hôpital au Nicaragua promise il y a des années.

Le ministère néerlandais des Affaires étrangères a répondu que le projet “est en attente depuis 2018 en raison de la détérioration de la situation en matière de démocratie et de droits de l’homme.”

« Dans les circonstances actuelles, la décision a été prise de mettre fin définitivement au projet. Les Pays-Bas avaient fait savoir plusieurs fois à l’avance qu’une telle décision pourrait suivre si la situation ne s’améliorait pas. a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Selon les médias nicaraguayens, les Pays-Bas ont initialement promis de financer la construction d’un hôpital à Puerto Cabezas, sur la côte atlantique du pays. À l’époque, le gouvernement néerlandais a cité la répression des manifestants par les autorités nicaraguayennes comme raison de l’arrêt du financement.