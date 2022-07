Les Pays-Bas “positifs” Miedema seront aptes à affronter la France

Rotherham (Royaume-Uni) (AFP) – Les Pays-Bas espèrent que l’attaquante vedette Vivianne Miedema sera apte à affronter la France en quart de finale très attendu de l’Euro 2022 samedi.

Miedema a raté les deux derniers matches de groupe des tenants du titre contre le Portugal et la Suisse après avoir été testé positif au coronavirus.

L’attaquante d’Arsenal a repris l’entraînement, mais l’entraîneur néerlandais Mark Parsons a refusé de garantir qu’elle serait prête à débuter.

“J’ai dit l’autre jour que nous devions passer trois séances d’entraînement. Nous en avons passé deux, donc les choses se passent bien », a déclaré Parsons lors de sa conférence de presse d’avant-match vendredi.

« Nous en avons un de plus aujourd’hui. Je répands autant d’énergie positive et d’optimisme que possible, mais il faut voir.

“La seule chose qui m’intéresse, c’est” est-elle disponible pour jouer? “. Bien sûr, il y a une conversation sur les minutes, mais c’est la première étape. Et à partir de là, nous devons faire des choix tactiques.

La défenseure centrale française Wendie Renard sera probablement chargée de garder Miedema silencieuse et elle a averti que la meilleure buteuse des Pays-Bas pouvait éliminer “toute une équipe” à elle seule.

“Miedema est une joueuse très compétitive et elle voudra jouer”, a déclaré Renard, huit fois vainqueur de la Ligue des champions en club pour Lyon.

“C’est une joueuse de classe mondiale avec la capacité de tenir le ballon et d’éliminer toute une équipe.”

Bien qu’ils aient fait les quarts de finale, les Pays-Bas ont enduré un parcours difficile en Angleterre après avoir perdu le capitaine Sari van Veenendaal et l’attaquant influent Like Martens pour le reste du tournoi en raison d’une blessure.

Mais Parsons est convaincu que ses joueurs prospéreront sous la pression des huitièmes de finale.

“Cette équipe est à la hauteur de l’occasion plus que n’importe quelle équipe avec laquelle j’ai jamais travaillé”, a-t-il ajouté.

« Je me sens moins stressé et moins inquiet quand c’est une grosse occasion et un gros adversaire.

“Demain, ma confiance dans les joueurs qui donnent tout ce qu’ils ont est très élevée. C’est un match que je pense que le football mondial attend avec impatience, ces deux grandes équipes.”

La France, en revanche, s’est qualifiée pour les quarts de finale.

Les Bleues ont remporté le Groupe D après seulement deux matchs après des victoires contre l’Italie et la Belgique avant que leur séquence de 16 victoires consécutives ne se termine par un match nul 1-1 contre l’Islande.

Mais l’entraîneure française Corinne Diacre a minimisé les suggestions selon lesquelles son équipe est la grande favorite pour atteindre le dernier carré pour la première fois dans un Championnat d’Europe féminin.

“Les Pays-Bas sont les tenants du titre, et si l’un de nous est favori, ce devrait être eux”, a déclaré Diacre.

“Comme tout le monde ne cesse de nous le dire : nous n’avons jamais dépassé les quarts de finale donc nous pouvons difficilement être favoris.”

Les vainqueurs du choc à Rotherham affronteront l’Allemagne en demi-finale.