Les Pays-Bas organisent une émeute contre la Corée du Sud dans une victoire 5-1 pour atteindre les demi-finales

Les Pays-Bas ont battu la Corée du Sud 5-1 lors du dernier match des quarts de finale de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 pour atteindre les demi-finales du tournoi au stade Kalinga mercredi.

L’équipe néerlandaise affrontera désormais la Belgique en demi-finale le 27 janvier.

Les Pays-Bas et la Corée ont joué un premier quart-temps fascinant en quarts de finale. C’était une action de bout en bout alors que les deux équipes cherchaient à jouer sur des contre-attaques et réussissaient à trouver des espaces à travers le milieu de terrain pour pénétrer avec succès les cercles adverses.

Les deux équipes ont également remporté 2 coins de pénalité chacune, mais les 4 coins de pénalité ne représentaient que très peu, grâce à un numéro un courageux qui fuyait les défenses. Les Pays-Bas ont eu la meilleure chance du jeu ouvert alors que Pieters a effectué une belle course de son propre cercle jusqu’au cercle coréen, mais son tir a été bien arrêté par Jaehyeon Kim.

Le deuxième quart-temps était à peu près le même alors que les équipes échangeaient la possession sur des contre-attaques. La Corée a eu une grande chance sur l’une de ses attaques lancées à partir d’un revirement qu’elle a forcé à la ligne médiane. La passe conduite de Hwang dans le cercle a presque trouvé le plongeon de Junwoo, mais Lars Balk a obtenu une touche cruciale juste avant que la passe n’arrive à Junwoo pour envoyer le ballon au-dessus de la ligne de fond.

Les Pays-Bas ont ouvert le score à la 27e minute lorsque Thierry Brinkman a traversé la défense coréenne par la droite et sa tentative de passe a été presque interceptée par Jungjun, mais il n’a pas réussi à établir une connexion nette sur le ballon et Koen Bijen était là juste derrière lui pour s’accrocher. au ballon perdu et l’a mis au fond du but pour donner aux Pays-Bas l’avance qu’ils conserveraient dans l’intervalle.

Les Pays-Bas ont remporté un corner de pénalité tôt pour commencer la seconde mi-temps et tandis que Kim a sauvé le coup de Jansen, le rebond a été brillamment capté par Bijen et il a tapé le ballon sur le revers pour doubler l’avance néerlandaise. Les Pays-Bas ont senti le changement d’élan et ils ont maintenu la pression sur les Coréens.

La pression néerlandaise a porté ses fruits dès qu’ils ont marqué un troisième but lorsque la passe giflée de Jip Janssen a été déviée du haut du cercle par Justen Blok, qui a marqué son deuxième but consécutif, après avoir trouvé le chemin des filets lors du match précédent des Pays-Bas contre le Chili.

Les Pays-Bas ont ajouté un but fortuit au début du dernier quart-temps alors qu’une tentative d’interception de Seunghoon sur une passe de Heijningen a fini par faire passer le ballon au-dessus du gardien et dans le but. La Corée mettrait finalement fin à la série de 15 quarts consécutifs des Pays-Bas sans encaisser de but grâce à Seo Inwoo, mais avec un déficit de 4 buts, un retour semblait peu probable.

Les Pays-Bas ont ajouté le dernier but du match à la 58e minute alors que Teun Beins a inscrit un corner de pénalité remporté par le capitaine Thierry Brinkman pour donner aux Néerlandais une confortable victoire de 5-1 et les emmener à leur 4e demi-finale consécutive lors d’un match de hockey masculin de la FIH. Coupe du monde.

Koen Bijen, auteur des deux premiers buts des Néerlandais, a été nommé joueur du match.

“Plus de 25 buts marqués et 1 encaissé montrent que nous avons eu un excellent tournoi. Notre défense est vraiment solide et nous prépare à construire en attaque. Félicitations à la Corée également. Ils ont joué un très bon tournoi et ont très bien joué dans ce match également. Nous aimons jouer contre la Belgique, nous les affrontons assez souvent en Europe, alors amenez les demi-finales”, a déclaré Bijen.

