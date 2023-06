Les Pays-Bas ont battu les Antilles en difficulté lors des éliminatoires passionnantes de la Coupe du monde de cricket masculin de l’ICC | Le Zimbabwe gagne à nouveau | Nouvelles du cricket

Le super héroïsme de Logan van Beek a conduit les Pays-Bas à une célèbre victoire contre les Antilles, qui ont subi leur deuxième défaite consécutive aux qualifications pour la Coupe du monde de cricket masculin ICC 2023.

Van Beek a frappé 30 avec la batte avant de prendre le ballon et de ne concéder que huit points, menant son équipe à une victoire qui les a vus terminer deuxième du groupe A et prendre deux précieux points dans l’étape Super Six.

Ailleurs, le swashbuckling 174 de Sean Williams a aidé le Zimbabwe à maintenir son record de 100% en battant les États-Unis par 304 points.

Un thriller de Harare a vu les Pays-Bas et les Antilles terminer sur 374 de leurs 50 overs, à quel point van Beek a occupé le devant de la scène.

Après être tombé sur la dernière balle des manches régulières pour un 14 balles 28 avec un seul simple requis, le polyvalent a frappé trois six et trois quatre du super over joué par Jason Holder.

Holder avait auparavant réussi une brillante prise pour renvoyer van Beek et forcer l’égalité improbable, mais le Néerlandais a ensuite pris le contrôle, éliminant Johnson Charles et Romario Shepherd avec des balles consécutives après son feu d’artifice avec la batte pour décider du résultat.

Les Windies ont commencé fort avec la batte après avoir été mis en place alors que les ouvreurs Johnson Charles et Brandon King (76) ont ajouté 101 avant que le premier ne soit piégé lbw pour 54.

Saqib Zulfiqar a renvoyé Sharmah Brooks (25) et King (76) dans des overs consécutifs avant qu’un autre siècle, cette fois entre Shai Hope et Nicholas Pooran, ne se termine lorsque Hope a été pris sur la corde cherchant à élever un demi-siècle avec un maximum.

Pooran a élevé son deuxième siècle consécutif avant de donner le coup d’envoi avec Keemo Paul alors que les Windies ont martelé 61 sur les cinq derniers overs.

Les ouvreurs néerlandais Vikramjit Singh (37) et Max O’Dowd (36) ont ajouté 71 en 10 overs en réponse, mais Roston Chase a rejeté les deux alors que les Antilles ont riposté.

Wesley Barresi (27) et Bas de Leede (33) ont gardé les Pays-Bas sur la bonne voie et après que les deux aient été éliminés par Akeal Hosein, Teja Nidamanuru et le capitaine Scott Edwards ont mis 143 sur seulement 15 overs pour mettre en place une finition effrénée.

Edwards (67) a été le premier à partir et le match était de retour dans la balance lorsque le centurion Nidamanuru (111) a choisi Chase au troisième homme.

Aryan Dutt (16 ans) et Van Beek ont ​​porté l’équation à cinq sur autant de balles mais Joseph a pris deux guichets à la mort pour forcer un super over.

Van Beek ne s’est pas trompé à la deuxième fois en demandant à mener son équipe à une victoire mémorable après son score ODI le plus élevé jamais enregistré.

Williams maintient le record parfait du Zimbabwe

Une équipe américaine gênée par l’absence de Saurabh Netravalkar et d’Ali Khan a été malmenée par le capitaine du Zimbabwe alors que Williams inspirait les hôtes à leur dernière victoire.

Après avoir été mis en place par Monank Patel, la paire d’ouverture du Zimbabwe composée de Joylord Gumbie et Innocent Kaia a commencé régulièrement, faisant 56 pour le premier guichet avant que Williams n’arrive dans le pli.

Il s’est immédiatement mis à démanteler l’attaque américaine, frappant Nisarg Patel pendant trois limites consécutives et remontant son demi-siècle de 33 balles avec un six de Singh.

Son siècle n’a suivi que 70 livraisons, mais la chance de Gumbie s’est épuisée sur 78 lorsqu’il a été bloqué par le bowling de Nosthush Kenjige.

Sikandar Raza était d’humeur tout aussi destructrice, frappant 48 sur 27 avant que Ryan Burl ne fasse un tir rapide de 47 sur 16 livraisons.

Williams est finalement tombé pour 174 mais, avec 408 au tableau, le capitaine suppléant avait plus que rempli ses fonctions avec la batte, tandis que les quilleurs du Zimbabwe l’ont ensuite soutenu avec un trio de premiers guichets les plaçant dans une position dominante.

Richard Ngarava a écarté les ouvreurs Steven Taylor (0) et Sushant Modani (6), commençant un flux constant de guichets à intervalles réguliers, avec le capitaine Patel (9), Aaron Jones (8) et Garjanand Singh (13) partant tous aussi vite qu’ils est arrivé.

Les choses sont allées de mal en pis lorsque Shayan Jahangir a été épuisé sans faire face, seulement deux balles après que Jones ait également été bloqué.

Abhishek Paradkar (24 ans) et Singh (21 ans) ont offert une certaine résistance, mais l’attaque du Zimbabwe avait pour mission de conclure le concours dès que possible et l’a fait à la 26e lorsque Usman Rafiq a été épuisé.