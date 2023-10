Les Pays-Bas obtiennent des points vitaux contre la Grèce lors des qualifications pour l’Euro

Lors d’un match massif sur la route contre la Grèce, les Pays-Bas ont fait un grand pas vers la qualification pour l’Euro 2024 avec une victoire tardive. Virgil van Dijk a marqué le seul but du match sur penalty vers la fin des 90 minutes. Les hôtes disposent désormais de la pole position pour sortir aux côtés de la France de son groupe.

Pourtant, cela n’a pas été facile. Les chances étaient rares des deux côtés lundi.

Les Pays-Bas en ont profité. Hartman a lancé un centre dans la surface depuis le côté gauche. Virgil van Dijk attendait dans la surface de réparation parmi une foule de joueurs grecs et néerlandais. Se bousculant avec Konstantinos Koulierakis, van Dijk et le défenseur grec tombèrent au sol. Avec trois défenseurs grecs sur le terrain avec van Dijk, l’arbitre a accordé un penalty. Il considérait que Koulierakis avait abattu van Dijk.

Wout Weghorst est intervenu pour tirer le penalty. Le gardien grec Odysseas Vlachodimos a plongé sur son côté gauche et a sauvé le penalty de l’attaquant d’Hoffenheim.

Les Pays-Bas ont eu l’autre occasion majeure de la mi-temps à la 44e minute. Virgil van Dijk a joué un superbe ballon depuis l’arrière vers Steven Bergwijn, qui était désormais dans le but. Bergwijn s’en est emparé du premier coup, mais il a fait rebondir son tir sur un Vlachodimos plongeant. Le gardien grec a paré le ballon en corner.

Les Pays-Bas arrivent tard pour vaincre la Grèce lors des qualifications pour l’Euro

En seconde période, les Pays-Bas et la Grèce ont échangé des occasions similaires pour ouvrir le score. La Grèce a eu la première chance. Fotis Ioannidis a effectué une course en maraude sur le côté droit. Cependant, son angle d’attaque sur le but était trop serré. Son tir a touché l’extérieur du filet de Bart Verbruggen. Les Pays-Bas ont répondu en descendant sur le côté gauche. Les Néerlandais ont forcé un autre arrêt de Vlachodimos et Xavi Simons a placé sa tentative de rebond à côté.

Les deux équipes ont échangé des tentatives tout au long de la seconde période. Aucune des deux équipes n’a véritablement généré une occasion exceptionnelle comme les Pays-Bas l’ont fait lors des 45 premiers matchs. Au lieu de cela, cela s’est résumé à une autre décision de l’arbitre. , qui s’est frayé un chemin dans la surface adverse.

Après un long contrôle de pénalité du VAR qui a saigné dans les six minutes supplémentaires, y compris l’arbitre se dirigeant vers le moniteur, l’appel sur le terrain a été maintenu. Wout Weghorst, auteur du premier penalty, était sur le banc après un remplacement en seconde période. L’homme à intervenir était celui qui avait obtenu le penalty initial de la première mi-temps, Virgil van Dijk. L’arrière central n’a commis aucune erreur en propulsant un ballon dans le côté droit du filet pour donner un but massif aux Pays-Bas.

La Grèce n’avait que six minutes pour trouver une réponse. Il projetait des ballons vers l’avant, mais les Néerlandais tenaient bon à chaque tentative. En fait, ce sont les Pays-Bas qui ont forcé un autre examen du VAR pour une éventuelle pénalité. L’arbitre l’a quand même fait signe et il a ajouté plus de temps aux six minutes initiales. Cela n’a pas d’importance et les Pays-Bas ont récolté trois points lors des qualifications pour l’Euro 2024.

