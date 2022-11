Les Pays-Bas naviguent alors que la triste Coupe du monde du Qatar se termine

Les Pays-Bas ont remporté une victoire 2-0 sur le Qatar, hôte de la Coupe du monde, qui a scellé leur place en huitièmes de finale. Sarah Stier – FIFA/FIFA via Getty Images

AL KHOR, Qatar – Les Pays-Bas se sont assurés la première place du groupe A à la Coupe du monde 2022 après avoir battu les hôtes du Qatar 2-0 au stade Al Bayt mardi.

L’entraîneur néerlandais Louis van Gaal a donné le départ à Memphis Depay et Marten de Roon, mais c’est Cody Gakpo qui a poursuivi sa série d’un but par match ici au Qatar en donnant aux Néerlandais une avance en première mi-temps avec une frappe de marque.

Frenkie de Jong en a ajouté un autre au début de la seconde période et les Néerlandais ont vu un autre effort exclu après 68 minutes pour un appel de handball suspect donné contre Gakpo dans la préparation d’un tap-in de Steven Berghuis.

Ce sont les Néerlandais qui progressent en tant que vainqueurs de groupe où ils affronteront le deuxième du groupe B en huitièmes de finale, tandis que pour le Qatar, leur campagne se termine avec zéro point en trois matches.

Réaction rapide

1. Travail fait pour les Néerlandais

Lorsque l’équipe classée deuxième du groupe B regardera finalement ce match, cette performance néerlandaise leur donnera matière à réflexion, mais elle ne provoquera aucune panique. Il y a eu les moments de classe des Pays-Bas comme l’arrivée de Gakpo, mais ces aperçus accrocheurs du potentiel de cette équipe étaient rares.

Les fans du PSV et les spectateurs fréquents de l’Eredivisie ont déjà vu ce but cette saison, alors que Gakpo coupe de la gauche sur la surface de la surface et place le ballon dans le coin le plus éloigné avec son pied droit. C’était une belle décision avec son va-et-vient avec Davy Klaassen – qui a un but et deux passes décisives jusqu’à présent dans cette Coupe du monde – créant l’espace nécessaire. La valeur de Gakpo ne fait qu’augmenter alors qu’il continue de savourer sa Coupe du monde en petits groupes.

groupe A généraliste O ré L GD STP 1 – Pays-Bas 3 2 1 0 +4 sept 2 – Sénégal 3 2 0 1 +1 6 3 – Equateur 3 1 1 1 +1 4 4 – Qatar 3 0 0 3 -6 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Mais à part ça, c’était un match bâclé. Les Néerlandais avaient la possession et le territoire mais étaient gaspilleurs devant le but. C’était le premier départ de Depay dans cette Coupe du monde après s’être remis d’une blessure, mais son radar était inhabituellement capricieux car il a gaspillé une chance décente en première mi-temps et a égaré des passes avec les Néerlandais dans des zones décentes du terrain.

La seconde mi-temps avait, comme on pouvait s’y attendre, plus d’espace. Depay a finalement réussi à déranger le gardien de but avec une frappe à bout portant, seulement pour que De Jong se regroupe dans le rebond. Ils ont eu un autre effort d’échappée refusé pour un handball dans la préparation.

C’est donc une affaire de travail accompli pour les Néerlandais. Ils progressent vers les KO avec deux draps propres à leur nom et sept points. En l’absence de problèmes de blessure, Van Gaal prendra cela. Mais nous attendons toujours de voir cette équipe prendre vie pendant des périodes plus longues que courtes. Ils l’ont quitté tard pour battre le Sénégal 2-0 lors de leur premier match, ayant besoin de l’éclat de Gakpo pour le forcer, alors qu’ils n’ont réussi que deux tirs au but lors de leur match nul 1-1 contre l’Équateur la dernière fois. C’était simple, mais ils auraient vraiment dû marquer les buts.

2. Gakpo brille à nouveau mais d’autres jeunes stars n’ont pas encore eu leur chance

La sélection de l’équipe de Van Gaal a soulevé des sourcils. Lors de sa conférence de presse de lundi, Van Gaal a suggéré que Depay ne commencerait probablement pas alors qu’ils gèrent son retour, et a laissé entendre que le brillant jeune talent Xavi Simons pourrait avoir sa chance.

Mais lorsque la feuille d’équipe est arrivée, Van Gaal avait Depay devant Steven Bergwijn, tandis que le vétéran De Roon débutait au milieu de terrain. C’était une chance pour les Néerlandais de mettre un marqueur dans le tournoi et cela aurait été le moment idéal pour Simons de briller dès le départ et d’offrir à Van Gaal un véritable baromètre de sa situation.

Simons, aux côtés de son coéquipier du PSV Gakpo, est l’un des joueurs en forme du football européen et a excellé dans la ligue néerlandaise cette saison. Il attire l’attention de plusieurs géants européens, mais alors qu’il était un choix tardif et surprise de Van Gaal pour la Coupe du monde, nous ne l’avons pas encore vu au Qatar.

Au lieu de cela, Van Gaal a opté pour les expérimentés Steven Berghuis et Vincent Janssen pour donner à l’équipe une impulsion en seconde période et ils ont eu un impact presque immédiat pour se combiner pour un but durement exclu, mais ce match réclamait que Simons ait une chance. .

Cody Gakpo n’avait marqué que trois buts au total pour les Pays-Bas avant cette Coupe du monde, mais a maintenant doublé son total. Sarah Stier – FIFA/FIFA via Getty Images)

3. Le Qatar occupe une place indésirable dans les livres d’histoire de la Coupe du monde

Le Qatar a terminé sa Coupe du monde avec zéro point en trois matchs et, ce faisant, est entré dans l’histoire. Ils sont le premier pays hôte à perdre ses trois matches de phase de groupes. Ce n’est pas le retour qu’ils espéraient, ni même prévu. De l’attente de la soirée d’ouverture à cette affaire tranquille dans le stade Al Bayt à peine neuf jours plus tard, c’était tout un contraste. Le stade n’était pas plein – étrange étant donné que les hôtes étaient en action – alors que le seul bruit ponctuant le ciel calme était le tambour implacable et cette petite bande de fans rebondissant derrière le but, tous vêtus de t-shirts marron identiques.

Le manager Felix Sanchez a déclaré avant le match que l’équipe aurait “préféré être dans une meilleure situation”, mais a également salué ce que les joueurs ont accompli au cours des années précédant le tournoi. Il a admis, cependant, que l’équipe est “à la traîne” et c’est une évaluation juste.

Le Qatar a parfois dérangé ses adversaires. Ils ont trouvé de la joie derrière les arrières avancés des Pays-Bas, mais à maintes reprises, leur dernier ballon était capricieux, et Virgil van Dijk a pu l’éponger sans aucune pression réelle.

L’héritage de l’équipe dans ce tournoi ne sera quantifiable que dans les années à venir – avec le point culminant de leurs trois matches probablement leur seul but, l’effort de Mohammed Muntari lors de leur défaite 3-1 contre le Sénégal. La Coupe du monde passant à 48 équipes lors de la prochaine édition, les équipes du niveau du Qatar auront de meilleures chances de passer la phase de groupes. Mais malgré toutes les attentes autour de ce groupe et ceux qui osent rêver d’une course miraculeuse, l’équipe du Qatar a échoué lors de son propre tournoi.

Notes des joueurs (1 = pire, 10 = meilleur)

Pays-Bas: Andries Noppert 6, Denzel Dumfries 6, Nathan Ake 6, Virgil van Dijk 7, Jurrien Timber 7, Daley Blind 6, Marten de Roon 6, Frenkie de Jong 8, Davy Klaassen 7, Cody Gakpo 7, Memphis Depay 6.

Sous-marins: Steven Berghuis 6, Vincent Janssen 6, Wout Weghorst 6, Teun Koopmeiners 6, Kenneth Taylor 6.

Qatar: Meshaal Barsham 6, Boualem Khoukhi 6, Pedro Miguel 5, Homam Ahmed 5, Ismail Mohamad 6, Abdelkarim Hassan 6, Abdulaziz Hatem 6, Hassan Al-Haydos 5, Assim Madibo 6, Almoez Ali 5, Azram Afif 7.

Sous-titres : Karim Boudiaf 5 ans, Mohammed Muntari 6 ans, Ali Asad 6 ans, Musaab Khadir 6 ans, Ahmed Al-Aaeldin 6 ans.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Frenkie de Jong

Le meneur de jeu de Barcelone était le meilleur joueur sur le terrain. Il était le cœur de cette performance néerlandaise et, aux côtés de Gakpo, sans doute le meilleur joueur néerlandais de ce tournoi jusqu’à présent.

Le pire : Almoez Ali

L’attaquant du Qatar avait un match à oublier pour les hôtes car il n’a réussi à faire aucune brèche dans la défense néerlandaise.

Faits saillants et moments marquants

Le statut de Gakpo en tant que l’une des vedettes du tournoi a été scellé lorsqu’il a marqué son troisième but en autant de matches au Qatar pour ouvrir le score.

GAKPO FAIT ENCORE 🔥 Il compte désormais 3 buts en 3 matchs pour les Pays-Bas 🇳🇱 pic.twitter.com/UolQaLqSck – Football FOX (@FOXSoccer) 29 novembre 2022

De Jong a ensuite donné à son équipe un coussin de deux buts. Il aurait difficilement pu demander une occasion plus facile de marquer son tout premier but en Coupe du monde.

Cela n’a pas pris longtemps ⚡️🇳🇱 Frenkie de Jong fait 2-0 pour les Pays-Bas pic.twitter.com/AUowF6foN0 – Football FOX (@FOXSoccer) 29 novembre 2022

Après le match : ce qu’ont dit les joueurs et les entraîneurs

Les citations d’après-match apparaîtront ici…

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

À 23 ans et 206 jours, Cody Gakpo est le plus jeune joueur néerlandais à avoir marqué trois buts lors d’une Coupe du monde de football.

L’attaquant du PSV est le premier joueur néerlandais à marquer lors de chaque match de phase de groupes d’une même Coupe du monde.

Gakpo rejoint James Rodríguez et Lionel Messi (tous deux en 2014) parmi les seuls joueurs à avoir marqué lors de chacun des trois premiers matchs de leur équipe en Coupe du monde lors de l’un des cinq derniers tournois.

Frenkie de Jong a marqué son deuxième but en carrière pour l’équipe nationale néerlandaise. Son seul autre but est survenu en septembre 2019 contre l’Allemagne lors d’un match de qualification à l’Euro 2020.

Le Qatar est le premier pays hôte à perdre trois matches lors d’une seule finale de Coupe du monde.

Le Qatar termine sa campagne de Coupe du monde avec une différence de buts de -6, la pire jamais enregistrée pour un pays hôte de la Coupe du monde. Le record précédent avait été établi par le Brésil en 2014 (-3), en grande partie grâce à sa défaite 7-1 contre l’Allemagne en demi-finale.

Suivant

Pays-Bas: En tant que vainqueurs du groupe A, les Néerlandais affronteront les deuxièmes du groupe B – qui comprend l’Angleterre, l’Iran, les États-Unis et le Pays de Galles – au Khalifa International Stadium samedi à 18h00 heure locale / 10h00 HE.

Qatar: Les hôtes quittent leur propre fête tôt mais, ne l’oublions pas, ils sont toujours champions d’Asie en titre et leur prochaine chance de gagner plus d’argenterie vient juste après le début de l’année. La Coupe du Golfe débutera en janvier et le Qatar affrontera le Koweït (7 janvier), Bahreïn (10 janvier) et les Émirats arabes unis (13 janvier) dans le groupe B du tournoi régional à huit équipes qui se déroulera à Bassorah. , Irak.