Les Pays-Bas marquent TEN lors d’une démolition record aux Jeux olympiques contre la Zambie – mais les fans saluent toujours le héros du triplé de l’opposition Banda

Ne capture pas vraiment l’esprit olympique lorsqu’il le tweete et utilise un emoji qui pleure et qui rit. Bien fait mais pas un tweet très classe/une bonne façon de le formuler au moins. Ce genre de discordance se produit et continue de créer des enregistrements, il est inutile de les mettre en lumière.

– Autorité du Nord (@Karma_Cop52) 21 juillet 2021